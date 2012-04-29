به گزارش خبرگزاری مهر دکتر فریدون عباسی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام این مطلب افزود: این کار با انجام آزمایش های تجربی متعدد و استاندارد نیروگاهی صورت گرفته است.

وی گفت: به دلیل تاکیدی که بر بهره برداری ایمن و مقدماتی از نیروگاه بوشهر داریم مدیران و متخصصین فعال در پروژه نیروگاه اتمی بوشهر در چند ماه گذشته تلاش کردند ای نیروگاه را به سطح قابل قبولی از فعالیت برسانند و در این کار موفق شده اند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه پیش از این برق تامین شده نیروگاه اتمی بوشهر از 22 بهمن سال 90 به حدود 730 مگاوات رسیده بود گفت: مطابق برنامه تنظیم شده بازبینی تجهیزات و سیستم ها در قدرت کنونی برای حصول اطمینان از عملکرد و ایمنی این نیروگاه در ماههای آینده ادامه خواهد داشت.