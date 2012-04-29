وزارت امور خارجه ایران قرآن سوزی در آمریکا را شدیدا محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه مطبوعاتی به شرح زیر است:

وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام سخیف ،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توهین آمیز و تحریک کننده یک کشیش نمای آمریکایی در اهانت آشکار به ساحت مقدس قرآن کریم ، معجزه بزرگ پیامبر رحمت(ص) را شدیدا محکوم و آن را در راستای پروژه شکست خورده اسلام ستیزی و اسلام هراسی طراحان جنگ تمدن ها و مذاهب در آمریکا و غرب می داند.



بدون شک این اقدامات سخیف کشیش آمریکایی باعث ایجاد تنفر مذهبی گردیده و خشم و انزجار مسلمانان جهان را درپی خواهد داشت ، امری که مسئولیت دولت آمریکا را در عدم اقدام برای پیشگیری از تکرار چنین اقدامات افراط گرایانه ای سنگین تر می نماید.



وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم نمودن شدید چنین اقدامات توهین آمیزی در آمریکا که هربار به بهانه های مختلف و همراه با پشتیبانی تبلیغاتی و رسانه ای صورت می گیرد ، معتقد است جامعه بین المللی در انتظار واکنش فوری ، شدید و صریح دولت آمریکا در برخورد با عوامل آن و انجام اقدامات روشن و عملی جهت پیشگیری از تکرار چنین جنایت فرهنگی است.



روشن است که جنایات پیشین نیرو های نظامی آمریکا در قضایای زندانهای ابو غریب و گوانتانامو و اخیرا نیز در جریان ماجرای دردناک قرآن سوزی در زندان بگرام افغانستان و عدم برخورد دولت و مقامهای این کشور با عاملین آنها از عوامل اصلی جری تر شدن هتاکان و افراطیونی مانند نمونه مزبور تری جونز است که ضمن ایجاد شبه تجاهل سیستماتیک دولت آمریکا ، ضرورت عذر خوهی فوری آن دولت از جهان اسلام را ایجاب می نماید .



جمهوری اسلامی ایران بر اساس تجارب گذشته و با نا امیدی از اقدام موثر سیاستمداران غربی و بویژه آمریکایی برای پیشگیری از تکرار این فاجعه فرهنگی ، از مقامات و علمای جهان مسیحیت ، باور مندان به بردباری دینی و گفتگوی مذاهب ، و همچنین نخبگان و مقامات کشورهای اسلامی و بویژه سازمان همکاری های اسلامی انتظار دارد با اعلام موضوع موثر خود در قبال این اقدام اسلام ستیزانه و سکوت عملی دولت آمریکا در قبال آن ، مانع از تکرار اقدامهایی شوند که از طریق ایجاد و تشدید تنفر فرهنگی ، مبانی صلح جهانی و بهروزی ملت ها را تضعیف و بلکه تهدید می نماید.

