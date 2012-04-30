راه اندازی مسجدمهدها در فارس/ توسعه مهدکودکها

عبدالحمید کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مسجد مهدها گفت: یکی از سیاستهای راهبردی سازمان راه اندازی مسجدمهدها با همکاری هیئت امنای مساجد است که در سال جاری این امر در استان فارس پیگیری خواهد شد.

وی افزود: در این راستا هر مسجدی که فضای فیزیکی مناسبی داشته باشد می تواند به مسجد مهد تبدیل شود از این رو هیئت امنای هر مسجدی که برای این امر آمادگی داشته باشد می تواند موضوع را با بهزیستی درمیان بگذارد.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان فارس با بیان اینکه این سازمان آمادگی کامل برای راه اندازی مسجد مهد دارد، بیان کرد: هر تعداد مسجدی که روحانیون آن آمادگی داشته باشند می توانند برای دریافت مجوز و طی شدن مراحل قانونی آن به سازمان بهزیستی استان مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: در این راستا یک مسجدمهد در آینده ای نزدیک با حضور مقامات کشوری در شهر شیراز راه اندازی خواهد شد.

توسعه مهدهای کودک در مناطق روستایی

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود از توسعه مهدهای کودک در مناطق روستایی استان خبر داد و گفت: در سال جاری این موضوع در دستور کار سازمان بهزیستی قرار دارد و به صورت جدی پیگیری می شود.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان فارس ادامه داد: در سال جاری توسعه مهدهای کودک در مناطق روستایی و حاشیه شهرها در دستور کار است که امیدواریم این موضوع در سال جاری به آن نقطه ایده آل برسد.

وی اظهار داشت: یکی از دلایل عمده توسعه مهدها این است که تمام کودکانی که به سن لازم برای استفاده از پیش دبستانی و مهدکودک رسیده اند بتوانند وارد مهدها شده و با مشکلی روبه رو نشوند.

به گفته کشاورز در حال حاضر هماهنگیهای لازم برای تحقق این امر در ماطق روستایی انجام شده است.