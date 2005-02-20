بازيكنان ملي پوش استقلال اهواز محروم شدند

به گزارش خبرنگار " مهر" اين تيم در حالي مقابل فجرشهيد سپاسي شيراز به پيروزي رسيد كه سه بازيكن اصلي خود را به علت محروميت و مصدوميت در اختيار نداشت. استقلال اهواز براي ديدار با پگاه گيلان هم دو بازيكن كليدي و تاثير گذار خود را در اختيار ندارد. ابراهيم تقي پور و يدالله اكبري دو بازيكن اين تيم كه به تازگي به اردوي تيم ملي " ب " نيز دعوت شده اند با اخطاري كه در ديدار برابر فجر سپاسي دريافت كردند سه اخطاره شده و نمي توانند در ديدار روز پنجشنبه تيمشان را همراهي كنند.