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۲ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۳۶

براي ديدار با پگاه گيلان؛

بازيكنان ملي پوش استقلال اهواز محروم شدند

تيم فوتبال استقلال اهواز پس از پيروزي مقابل فجر شهيد سپاسي شيراز بايد در هفته بيست و يكم به مصاف پگاه گيلان برود.

به گزارش خبرنگار " مهر" اين تيم در حالي مقابل فجرشهيد سپاسي شيراز به پيروزي رسيد كه سه بازيكن اصلي خود را به علت محروميت و مصدوميت در اختيار نداشت. استقلال اهواز براي ديدار با پگاه گيلان هم دو بازيكن كليدي و تاثير گذار خود را در اختيار ندارد. ابراهيم تقي پور و يدالله اكبري دو بازيكن اين تيم كه به تازگي به اردوي تيم ملي " ب " نيز دعوت شده اند با اخطاري كه در ديدار برابر فجر سپاسي دريافت كردند سه اخطاره شده و نمي توانند در ديدار روز پنجشنبه تيمشان را همراهي كنند.

کد مطلب 158899

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