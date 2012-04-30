غلامعلی حدادعادل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مذاکرات آینده ایران و گروه 1+5 در عراق گفت: معتقدم در این دور از مذاکرات - در استانبول و بغداد- لحن و زبان دو طرف نرم تر شده است. در استانبول این واقعیت به اثبات رسید و تصور می کنم آن توفقیق نسبی که در استانبول به دست آمد زمینه ای شود تا درمذاکرات بغداد هم همین مسیر دنبال شود.

مشاور عالی مقام معظم رهبری تصریح کرد: نباید انتظار داشت که همه مسائل در بغداد حل شود ولی می توانیم احتمال دهیم که مذاکرات بغداد ادامه مذاکرات استانبول باشد لذا دو طرف باید تلاش کنند که این جو متفاوت با گذشته را حفظ کنند.

حداد عادل خاطرنشان کرد: قطع تحریم های غیر منطقی انتظار قطعی ملت ایران از گروه 1+5 در مذاکرات بغداد است چرا که ناکارآمدی این تحریم ها به سران غرب هم اثبات شده است و طرف مقابل باید برای اثبات حسن نیت خود می تواند اقدامی اعتماد ساز انجام دهد.

وی گفت: اگر واقعا اروپایی ها می خواهند که مسئله حل بشود باید واقع بین باشند چرا که امروز به برکت استقلالی که انقلاب اسلامی بخشیده است جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با 35 سال پیش به یک کشور پیشرفته تبدیل شده و این را باید بپذیرند.

به گزارش مهر، نشست آینده جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 قرار است سوم خرداد ماه آینده در شهر بغداد عراق برگزار شود.

گفتنی است "مایکل مان"سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره دور دوم مذاکرات ایران و گروه 1+5 در بغداد اظهار داشته است که مذاکرات آتی بدون هرگونه پیش شرطی برگزار می شود در همین راستا مقامات دو طرف طی هفته های آتی تلاش می کنند شرایط لازم برای برگزاری مذاکرات بغداد را فراهم کنند.



علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان نیز تاکید کرده است: اگر ما در استانبول یک قدم به جلو برداشتیم در بغداد نیز چند قدم را برخواهیم داشت ، ما آغاز انتهای پرونده هسته ای را در استانبول رقم زدیم و امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد بسته شدن این پرونده مصنوعی باشیم.



همچنین سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ای جمهوری اسلامی ایران در پایان نشست استانبول (26 فروردین ماه) با تاکید بر مواضع مقتدرانه ایران، اظهار داشت: آنچه اهمیت دارد لزوم دستیابی ملت ایران به حقوق مشروع خود بر اساس معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای است.