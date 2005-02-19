برپايي مراسم عزاداري عاشورا در پايتخت عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دهها هزار نفر از شيعيان امروز شنبه در بغداد، سالگرد حادثه عاشورا را در ميان تدابير شديد امنيتي گرامي داشتند.

يك افسرعاليرتبه در نيروي پليس عراق در اين باره اعلام كرد: تاكنون اوضاع بر اساس خواست نيروهاي امنيتي در جريان است و همه چيز در كنترل است.



اين در حالي است كه شمار زيادي از نيروهاي پليس در مقابل مرقد امام كاظم (ع) در شمال شهر بغداد استقرار يافته و فرآيند تامين امنيت را برعهده گرفته اند.

درهمين راستا، نيروهاي گارد و ارتش عراق راههاي منتهي به منطقه كاظميه را قطع كرده اند و نيروهاي پليس افراد حاضر در اطراف اين منطقه را مورد بازرسي قرار مي دهند.



يادآور مي شود، مرقد امام هفتم و حرم علوي در سال گذشته شاهد سلسله انفجارهاي انتحاري بود كه منجر به قتل 170 نفر از عزاداران حسيني شد.

در حملات پراكنده به مراكز تجمع شيعيان در بغداد، مناطق جنوبي پايتخت و همچنين شهر كركوك در شمال عراق، 34 نفر كشته شدند.

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