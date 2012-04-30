  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۴۲

آیت الله باریک بین:

توجه به تفسیر قرآن در کلاس‌های آموزشی سپاه جدی گرفته شود

توجه به تفسیر قرآن در کلاس‌های آموزشی سپاه جدی گرفته شود

قزوین- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین گفت: در نیروهای مسلح انس با قرآن و توسل به ائمه اطهار جدی گرفته شود.

.به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین صبح دوشنبه به مناسبت فرا رسیدن هفته عقیدتی سیاسی سپاه در دیدار با جمعی از استادان و مسئولین عقیدتی سیاسی سپاه استان قزوین اظهارداشت: عظمت و اقتدار بسیج و سپاه نشات گرفته از التزام و اعتقاد قلبی آنان به ولایت و ارزشهای اسلامی است.
 
وی یادآورشد: چهره های درخشانی از بسیج و سپاه از زمان تشکیل به جامعه ما معرفی شده که امروز این نیروها از نیروهای ارزشمند و مدافع ولایت هستند.
 
آیت الله باریک بین تصریح کرد: نیروهای مسلح ما در اوج اقتدار و توانمندی قرار داشته و می توانند هر گونه تهدیدی از سوی دشمنان این نظام برآمده از خون شهیدان را پاسخ کوبنده ای داده که باید قدردان این نیروها باشیم.
 
وی بیان کرد: باید همه تلاش کنند که پیرو راستین شهدا باشیم که به شکل های مختلف برای ثبت نظام مقدس جمهوری اسلامی جانفشانی کردند و در این راه خطیر و ارزشمند هم جان خویش را نثار کردند.
 
نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری انس به قرآن و اهل بیت (ع) را ایجاد فضای روح بخش معنوی را در نیروهای مسلح تاکید کرد و افزود: ایجاد فضای روح بخش معنوی در این نیروها می تواند توسط نیروهای عقیدتی و سیاسی عملیاتی شود که خوشبختانه عملکرد این مجموعه رضایت بخش است.
 
مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه صاحب الامر (عج ) استان قزوین نیز در این دیدار هدایت، نظارت و کنترل را سه محور اصلی فعالیت های دفتر نمایندگی در سپاه عنوان کرد.
 
حجت الاسلام اسدالله رضوانی اظهارداشت: هفته عقیدتی سیاسی فرصتی است برای پاسداشت و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری و تجلیل ازمربیان عقیدتی که برای ترویج تفکرات استاد مطهری در سپاه و بسیج تلاش می کنند.
 
کد مطلب 1589074

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها