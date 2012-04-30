.به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین صبح دوشنبه به مناسبت فرا رسیدن هفته عقیدتی سیاسی سپاه در دیدار با جمعی از استادان و مسئولین عقیدتی سیاسی سپاه استان قزوین اظهارداشت: عظمت و اقتدار بسیج و سپاه نشات گرفته از التزام و اعتقاد قلبی آنان به ولایت و ارزشهای اسلامی است.



وی یادآورشد: چهره های درخشانی از بسیج و سپاه از زمان تشکیل به جامعه ما معرفی شده که امروز این نیروها از نیروهای ارزشمند و مدافع ولایت هستند.



آیت الله باریک بین تصریح کرد: نیروهای مسلح ما در اوج اقتدار و توانمندی قرار داشته و می توانند هر گونه تهدیدی از سوی دشمنان این نظام برآمده از خون شهیدان را پاسخ کوبنده ای داده که باید قدردان این نیروها باشیم.



وی بیان کرد: باید همه تلاش کنند که پیرو راستین شهدا باشیم که به شکل های مختلف برای ثبت نظام مقدس جمهوری اسلامی جانفشانی کردند و در این راه خطیر و ارزشمند هم جان خویش را نثار کردند.



نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری انس به قرآن و اهل بیت (ع) را ایجاد فضای روح بخش معنوی را در نیروهای مسلح تاکید کرد و افزود: ایجاد فضای روح بخش معنوی در این نیروها می تواند توسط نیروهای عقیدتی و سیاسی عملیاتی شود که خوشبختانه عملکرد این مجموعه رضایت بخش است.



مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه صاحب الامر (عج ) استان قزوین نیز در این دیدار هدایت، نظارت و کنترل را سه محور اصلی فعالیت های دفتر نمایندگی در سپاه عنوان کرد.



حجت الاسلام اسدالله رضوانی اظهارداشت: هفته عقیدتی سیاسی فرصتی است برای پاسداشت و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری و تجلیل ازمربیان عقیدتی که برای ترویج تفکرات استاد مطهری در سپاه و بسیج تلاش می کنند.

