بیژن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط تیمش برای بازی با فجرسپاسی شیراز تصریح کرد: خوشبختانه مصدومان ما از جمله ابراهیم میرزاپور تمرینات‌شان را شروع کرده‌اند و به نظرم بتوانیم با ترکیب کامل مقابل فجر بازی کنیم. ضمن اینکه روحیه و اعتمادبه‌نفس بازیکنان هم با توجه به کسب یک پیروزی برابر صنعت نفت و تساوی ارزشمند مقابل استقلال بالاتر رفته است.

وی درباره اینکه گفته می‌شود شهرداری مقابل فجر محکوم به پیروزی است، یادآور شد: من از به کار بردن کلمه محکوم خوشم نمی‌آید. بهتر است بگوییم ما انتخابی جز پیروزی نداریم! بازیکنان شهرداری در این مدت که من سرمربیگری تیم را قبول کرده‌ام تاکتیک پذیر نشان داده‌اند و از عملکرد آنها راضی هستم.

سرمربی تیم شهرداری به مشکل گلزنی این تیم اشاره کرد و افزود: تیم ما همچنان مشکل گلزنی دارد. این مشکل حتی در بازی با استقلال هم خودش را نشان داد که می‌تواند ناشی از اعتمادبه‌نفس، تکنیک بازیکنان، کارهای تاکتیکی تیم یا سایر موارد باشد. به هر‌حال ما نمی‌توانیم زمان را برای دو یا سه بازیکن بگذاریم. تلاش من این است که برنامه‌های تیم را در چارچوب فوتبال تکضرب و دوضرب پیش ببرم و به اهداف مورد نظر تیم برسم.

عزیزی در خصوص صحبت‌های علی اصغر مدیرروستا، سرمربی پییشین شهرداری مبنی بر اینکه در این تیم باندبازی وجود داشته است، خاطرنشان کرد: دوستان آزادند نظرات‌شان را بدهند اما از وقتی که من کارم را در تیم شهرداری شروع کرده‌ام چنین چیزی ندیده‌ام. مگر می‌شود با باند بازی و دو دستگی در میان بازیکنان، یک برد و یک تساوی کسب کنیم.

وی همچنین در واکنش به این صحبت مدیرروستا که گفته بود "عزیزی حاضر شده است با هر قیمتی در تیم شهرداری کار کند"، تاکید کرد: دوست ندارم پاسخ مدیرروستا را بدهم. او یک مربی جوان است و من همیشه از او حمایت کرده‌ام. او دو ماه پیش تماس گرفت و خودش از من خواست کنارش کار کنم. به هر حال من به نظر او احترام می‌گذارم و پاسخش را نمی‌دهم. فقط می گویم قیمتی که حاضر شده‌ام برایش کار کنم کمک کردن به تیم برای باقی ماندن در لیگ برتر است.

تیم فوتبال شهرداری تبریز فردا یکشنبه در چارچوب هفته سی و سوم لیگ برتر میزبان فجرسپاسی است. بیژن عزیزی سرمربی جدید شهرداری توانسته است با این تیم یک پیروزی و یک تساوی کسب کند.