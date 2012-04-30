دشمنان چشم طمع به سرزمین عاشوراییان نداشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام مجید نجفی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی حوزه ، ضمن اشاره به تاریخ خلیج فارس گفت: نام خلیج فارس عنوانی تاریخی وسندی ماندگار از هویت پرشکوه ایران مقتدر است و به عنوان یکی از نهادهای تمدن ایرانی نقش قابل توجهی در ارتباطات سیاسی و اقتصادی دارد و از همین روست که دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش وافر دارند تا با راه اندازی جنگ روانی و توطئه‌های مختلف سیاسی، ضمن مشغول ساختن ایران اسلامی و ایجاد اختلاف بین همسایگانش ، هویت ایرانی را نیز مورد هجمه قرار دهند.

وی با بیان اینکه آنها از اینکه ایران سرزمین عاشوراییان است غافل هستند افزود: تلاش های دشمنان برای تحریف نام خلیج فارس راه به جایی نخواهد برد چراکه خلیج فارس برای ملت ایران همچون شریان خون در اندام کشوری کهن است که پایداری و زنده ماندن آن پیکر٬ در گروی موجودیت و جریان مداوم خون در آن اندام دارد.

حجت الاسلام نجفی با بیان اینکه ملت ایران پاسداری و صیانت از خلیج فارس را برای خود همچون یک وظیفه ملی می دانند ضمن هشدار به تفرقه افکنان و مریدان و نوکران غرب گفت: اکنون دنیا به ویژه آنانی که افسار عقل و اراده خود را به دست دشمنان اسلام و مسلمین داده اند، بدانند ذره ذره این مرز و بوم به خون شهیدانی آغشته است که در حفظ و حراست آن جوانان این مرز و بوم حاضر به جان فشانی در برابر هر گونه بی حرمتی به این خاک مقدس هستند و بدانند که مردم ایران از هیچ تهدیدی نمی هراسند .

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه ارزش‌های عظیم اقتصادی و موقعیت سوق الجیشی و سیاسی خلیج فارس چشم طمع بسیاری از کشورهای منطقه و قدرت‌های فرا منطقه‌ای را به سوی خود جلب نموده است افزود: این موضوع از قدیم الایام تا امروز، استعمارگران را تشنه حضور و سلطه طلبی در منطقه کرده و باعث شده تا آنها بکوشند همواره سیاست خود را بر این منطقه تحمیل کنند لذا آنها باید بدانند که خلیج فارس، نامی واقعی و قانونی است و هر نوع تغییری در آن از سوی هر سازمان و کشوری عملی کاملاً غیر منطقی و غیر اصولی به حساب می آید.

وی ضمن محکوم کردن رفتارهای نژادپرستانه و قوم گرایانه سردمداران برخی کشورها گفت: ما ایرانیان روز ملی خلیج همیشه فارس را گرامی می داریم و از کلیه اندیشمندان، متفکران، دانشمندان و سازمان ها و مسئولان سیاسی و رسانه های گروهی کشور مجدانه می خواهیم بطور مستمر با انعکاس و اطلاع رسانی اسناد و مدارک موجود و تعقیب قضایی و قانونی عوامل یا مراکزی که با تلاش سازمان یافته در جهت تغییر و تحریف عنوان ماندگار و پرافتخار خلیج فارس اقدام می کنند موجب تحکیم آن شوند و اتحاد ملی و انسجام اسلامی را در داخل و خارج از مرزهای کشور گسترش دهند و به دشمنان بفهمانند که ایران مکان و محل جولان روبهان نیست.