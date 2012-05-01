کیوان ارزاقی که نخستین داستان بلندش به زودی چاپ و در بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران عرضه میشود، به خبرنگار مهر گفت: این کتاب با نام «سرزمین نوچ» داستانی 300 صفحهای دارد که در حال حاضر آخرین مراحل چاپ را پشت سر میگذارد و توسط انتشارات افق در نمایشگاه کتاب عرضه خواهد شد.
وی ادامه داد: این کتاب را میتوان در ژانر ادبیات مهاجرت دانست و از آنجا که من مقطعی از زندگیم را در آمریکا بودهام از نزدیک با بخشی از مسائل، مشکلات و دغدغههای مهاجران آشنا هستم و به همین دلیل در «سرزمین نوچ» هم شمّهای از واقعیتهایی را که مهاجران ایرانی با آنها روبه رو هستند، تصویر کردهام.
این نویسنده که اولین کتاب خود را در حوزه ادبیات داستانی منتشر میکند، توضیح داد: نزدیک به 2 سال درگیر نوشتن این اثر بودم که در نهایت تابستان آن را به ناشر دادم و خوشبختانه بدون هیچگونه ممیزی مجوز گرفت.
ارزاقی افزود: این اثر با اینکه اولین کارم بود ولی شرایط داستان ایجاب میکرد که داستان بلندی باشد. البته خودم هم چندان اعتقادی ندارم که یک رمان یا داستان بلند میتواند در 60 صفحه شکل بگیرد و با اینکه برای اولین تجربه سخت بود که اثری 300 صفحهای بنویسم ولی این کار را انجام دادم.
وی که تجربه نوشتن داستان کوتاه داشته ولی آنها را چاپ نکرده است، بیان کرد: سبک روایت در «سرزمین نوچ» خطی است و از مهاجرت یک زن و مرد به آمریکا شروع میشود و 20 فصل آن در آمریکا میگذرد و 2 فصل دیگر با فلاش بک در ایران میگذرد.
وی در پایان گفت: در حال حاضر مشغول نگارش داستان دیگری هستم که آنهم نزدیک به 200 صفحه دارد.
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