به گزارش خبرنگارمهر، حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران یکی از منتقدان جدی عملکرد شهرسازی در پایتخت است. او گلایه هایی نیز درخصوص عملکرد نظارتی شورای شهر دارد. به اعتقاد او اعضای شورای شهر چندان پیگیر تذکراتشان نیستند و گاهی این بی توجهی ها سبب می شود وقت و زمان زیادی از دست برود. با او در این رابطه گفتگویی داشته ایم که درپی می آید:

* خبرگزاری مهر ــ گروه اجتماعی: یکی از مهمترین وظایف شورا ها نظارت بر عملکرد شهرداری است گمان می کنید، شورای سوم چقدر در ایفای این نقش مهم موفق عمل کرده است ؟

- حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران: شوراهای شهر یک مجلس محلی هستند که وظیفه شان قانون گذاری و نظارت بر اتفاقاتی است که در شهر رخ می دهد و بر اساس قانون باید برعملکرد مالی و... شهرداری های تحت پوشش خود نظارت کنند. همچنین برای مجموعه هایی که خارج از نظارت شهرداری هستند مانند سازمانهای آب، فاضلاب وبرق و... نیز پیشنهاداتی ارایه می کنند. اینکه در دوره سوم شوراها چه جایگاهی داریم و چقدر در بحث نظارت و قانونگذاری کار انجام دادیم و تا چه حد موفق بودیم، مردم ورسانه ها باید قضاوت کنند آنها در جریان امور بودند. اما اینکه چه دلایلی وجود دارد که می توانست در بحث نظارت شوراها را موفق تر نشان دهد، انسجام خود شوراهاست. شوراها ترکیبی است که قاعدتا برای اینکه نظارت ها به صورت دقیق انجام شود باید این اراده جمعی وجود داشته باشد وقتی کوتاهی در این زمینه مشاهده می شود به این معنا است که اراده ای در این زمینه وجود نداشته‌است. متاسقانه ما در این حوزه تا جاهایی پیش می رویم اما آن را نیمه کاره رها می کنیم و به ابتدای خط باز می گردیم.

ما در برخی موضوعات که به طور جمعی رفتار کرده ایم توفیق های نسبی بدست آوردیم اما گاهی اوقات به ما گفته شده به برخی از مسایل ورود پیدا نکنیم یا از این جلوتر پیش نرویم که برای به اتمام رساندن آن نیاز به اراده جمعی شوراها داشت. زیرا شوراها می توانند حداقل در حوزه شهرداریها در بحث نظارت ورود پیدا کنند و با قدرت کارهای نظارتی را انجام دهند.

* به نظر می‌رسد هرچه به سال آخر فعالیت شوراها نزدیک می شویم جو سیاسی بیشتر بر فضای کارشناسی غالب می شود؟

- گرایشهای سیاسی یکی از دلایلی است که سبب شده نتوانیم در برخی موارد ورود پیدا کنیم. اینکه در شوراها چند صدایی وجود داشته باشد خیلی خوب است اما این مشروط بر این است که در مسایل تخصصی گرایش و سلایق را کنار بگذاریم و سراغ واقعیت ها برویم. اما متاسفانه آنقدر بعد سیاسی مسایل قوی است که ما خیلی توجهی به نفس کار نمی کنیم. ممکن است یکبار بیاییم و در موضوعی ورود پیدا کنیم اما این کار به طور مستمر پیگیری نمی شود و کاری که مستمر نباشد به نتیجه نخواهد رسید. همچنین نباید کارها را به دلیل حب وبغض دنبال کرد. نباید بگوییم به دلیل علاقه ای به کسی این موضع را بگوییم وچون نگاهی مثبتی به فردی ندارم اگر کار خوبی کرده است بی دلیل ایراد بگیریم .به همین دلیل است که نمی توانیم به خوبی در بحث نظارت ورود پیدا کینم.

*شما نیز خودتان در بحث فروش تراکم سیار موضوع را ادامه ندادید؟

-خوب است این مسایل مطرح شود؛ در خصوص فروش تراکم سیار که بعدا گفته شد بگوییم "هلوگرام "توسط چند نفر از اعضای شورا تذکر داده شده بود. من هم در قالب تذکر مطرح کردم ولی جوابی دریافت نکردم .سپس به عنوان سوال مطرح و به هیات رییسه داده شد که آنها آن را در قالب تذکر به شهرداری ابلاغ کردم که باز هم بی پاسخ ماند که دوباره به عنوان سوال از شهردار مطرح شد آن زمان آقای قالیباف در جلسه ای توضیحاتی مطرح کرد که من از نحوه عملکردشان در هلوگرام قانع شدم وبه رسانه ها نیز گفتم.

سوال من این بود که این تراکم سیار با چه سازو کاری به فروش می رود و چه عواملی در گیر آن هستند و چه کسی از آن سود می برد که قالیبلف در گزارشی پاسخ این ابهامات را دادکه فرض ما این است که این گزارشات درست است و بر اساس این فرض ما قانع شدیم. بر اساس گفته های شهردار فروش "هلوگرام"متمرکز شده و سود حاصل از آن از طریق شرکت جهان که وابسته به بانک شهر است به این بانک بر می گردد که درصد قابل توجهی از آن متعلق به شهرداری تهران است. بنابراین قانع شدن من دلیل بر سکوت نبود یا آنکه با رایزنی ها قبول کردم که این موضوع دنبال نشود. معمولا من هر مسئله ای را که مطرح می کنم تا به نتیجه رسیدن دنبال می کنم و اگر جواب نمی گرفتم مطمئن باشید موضوع را همچنان دنبال می کردم.

*چقدر شورا در این سالها توصیه پذیر بوده است؟

- شورا ترکیبی از افراد است که هر کدام نگاه خاص خودشان را دارند من نمی توان در مورد نگاه همه اعضا سخن بگویم اما در مجموع شورا کار خاصی در بخش نظارتها انجام نداده است.

*جمله سنگینی است برای شهروندان. این که شورا در این سالها کار خاصی انجام نداده است،12 سال است که از عمر شوراها می گذرد و ما نمی توانیم بگویم که به دلیل عمر کم شورا در حال کسب تجربه هستیم؟

- من فکر می کنم شورا خیلی جوان است. برای این نوع کارها 13 سال عمر کوتاهی است.آیا مردم می دانند ساز و کار شوراها چگونه است وچگونه افراد را انتخاب می کنند؟

*معمولا مردم به لیست ها رای می دهند.

- آیا صاحبان لیست ها افرادی را در لیست قرار می دهند که برای شهر کار کنند؟ در ضمن ما هنوز باید خیلی تمرین دموکراسی داشته باشیم تا بتوانیم با با یکدیگر تعاملکنیم. همه اینها خیلی ایده آل است. البته ما نمی توانیم بگوییم شورا هیچ کاری نکرده است. منظور من هم این نبوده است ما کارهای خوب هم داشته ایم. اما در برخی از کارها مانند بافت فرسوده ما دست هایمان بالاست. هم پول داشتیم وهم اعتبار اما با مدیریت بد و نظارت ضعیف هم زمان را از دست دادیم و هم اعتبارات را یعنی به نقطه صفر رسیدیم.

اما در کارهای عمرانی شورا حضور موفقی داشته به طور مثال در پروژه نیایش - صدر ما اعلام کردیم تونل نیایش باعث ترافیک شدید در صدر می شود و مصوبه ای در خصوص دوطبقه کردن صدر ارایه کردیم وتاکید داشتیم که این دو پروژه موازی با هم پیش بروند یا در پروژهای بزرگی مانندامام علی ع و یادگار امام (ره )کارهای خوبی انجام شده است. اما ما در شهر سازی موفق نبوده ایم که این موضوع بر می گردد به ساختارهای که وجود دارد ومنابع درآمدی و بهم ریختگی خاصی که در این حوزه حاکم است.

به طور مثال به ما می گویند طرح تفصیلی آماده است اما دوماه قبل از اجرا بیلبورد می زنند که قرار است در این منطقه طرح تفصیلی اجرا شود و بعد ساختمان هایی که باید سه یا چهار طبقه بر اساس طرح جامع پروانه ساخت بگیرند 5 یا 6 طبقه مجوز ساخت می گیرند.

بعد هم تبصرمی گذاریم که 50 تا 60 درصد کوچه ای بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی ساخت و ساز شده از ضوابط طرح خارج است. چنین موضوعاتی اصلا قابل قبول نیست اما در موضوع نظارت عملا کوتاه آمده ایم.

*در خصوص بخش عمرانی که شما به عنوان بخش موفق کارنامه تان یاد می کنید می توان تونل توحید را مثال آورد که مدیرست شهری نسبت به توصیه های شورا بی توجهی کرد و بعدها با مشکلاتی روبرو شد .

- شورا با هر مسله ای مواجه شود، ورود پیدا می کند در این رابطه نیز به درست تذکراتی داد که بی توجهی به آنها مشکلاتی به وجود آورد. ما تذکرات خود را داده ایم اینکه شهرداری تبعیت کند یا نه مسله ای دیگر است.

* قانون در این رابطه چه می گوید؟

- قانون تاکید بر توجه به تذکرات شوراها دارد .ما بحثی فراتر از نظارت را مطرح می کنیم و آن مسایل فنی است. بهترین کارشناسان را بر سر پروژها می بریم و تذکرات لازم را می دهیم اما متاسفانه آنجا هم اعضای شورا ما را هم یاری نکرده اند؛ برخی از اعضای شورا فردی عمل کرده اندما نمی توانیم جواب بگیریم.

مثال دیگر اینکه به طور گسترده در منطقه ای قطع درخت داریم وشورا با فوریت تقاضای تحقیق وتفحص می کند که با رای شورا فوریت رای نمی آورد و موضوع به صورت عادی بررسی می شود. این از دست دادن زمان مسائل را عادی می کند. اینها معایب شوراست وهر چه زمان بگذرد مردم متوجه این قضایا می شوند. متاسفانه شهرداری نیز تنها سخنان اعضای شورایی که تنها عملکرد شهرداری را ستایش می کنندو افراد نزدیک به شهرداری به حساب می آیند را قبول دارد و نقدها را نمی پذیرند در حالی که مدیریت شهری باید ظرفیت نقد داشته باشد تا کارها با حداکثردقت به نتیجه برسد. باید بر سر حرف های درست تعامل وجود داشته باشد که با گذشت زمان این ظرفیتها ایجاد می شود.

*چه پیشنهاداتی برای عملکرد بهتر شورای شهر چهارم دارید؟

-همه چیز دست مردم است، مردم باید کسانی را انتخاب کنند که دلسوزانه می خواهند برای شهر کار کنند. آدمهایی که واقعا دغدغه شورا ونظارت دارند. شورای بعدی باید شهرداری را انتخاب کند که می خواهد برای شهر کار کند نه این که رییس جمهور شود. احزاب سیاسی حق مردم را رعایت کنند و افرادی را در لیست قرار دهند که در موضوعات شهری تخصص داشته باشند نه اینکه بگویند حمزه شکیب را همه می شناسند پس ما او در لیست قرار دهیم. در شورا هم بحث فرهنگی، اجتماعی داریم و هم عمرانی. با این حال حتما شورای بعدی موفق تر از شورای فعلی عمل خواهد کرد.