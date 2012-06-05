حضرت امام (ره) رهبر بیداری اسلامی نوین است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی "امام خمینی و بیداری اسلامی" با حضور دکتر علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی، دکتر محمد باقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) روز سه شنبه 16 خرداد در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

دکتر محمد باقر خرمشاد در ابتدای سخنان خود با طرح این سئوال که اساسا بیداری اسلامی چیست، گفت: وقتی صحبت از بیداری می شود باید قبل از آن رکودی بوده باشد که از بیداری سخن می آید. در تاریخ معاصر جهان اسلام تقریبا این اجماع وجود دارد که از زمانی که مسلمانان متوجه شدند در تلاقی با تمدن قالب غرب دچار عقب ماندگی هستند دو سئوال برایشان مطرح شده یکی اینکه چرا این عقب ماندگی در جهان اسلام نسبت به جهان غرب به وجود آمد و سئوال دوم اینکه چه باید کرد.



وی افزود: یک پاسخ کلان که توسط طرفداران تفکر غرب در جهان اسلام مطرح شد این است که نوع عقب ماندگی جهان اسلام مثل نوع عقب ماندگی غرب در قرون وسطی است. این گروه بر این باورند که برای رفع این عقب ماندگی باید همان کرد که غرب برای خروج از عقب ماندگی انجام داد. آنچه در غرب اتفاق افتاد عناوین مختلفی داشت که یکی از آنها مدرنیته بود که مولفه هایی از جمله جدایی دین از سیاست و قائل نبودن به نقش دین در مناسبات اجتماعی بود. راه حل این گروه بر اساس تفکر جدایی دین از سیاست این بود که از اسلام به عنوان دین سیاسی و اجتماعی و اقتصادی فاصله باید گرفت همان گونه که غرب مسیحیت را حاشیه نشین کرد اسلام هم باید چنین باشد. در این طرز تفکر گروه هایی چون لیبرال، سوسیالیست، ناسیونالیست، نسخه های مختلفی برای این پاسخ داشتند.



رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: گروه دیگر پاسخ متفاوتی به این سئوال دادند و آن اینکه علت عقب ماندگی جهان اسلام دور شدن مسلمانان از اسلام ناب بوده است همان گونه که علت شکوفایی تمدن اسلامی در قرون گذشته در واقع به خاطر عمل به اسلام بوده است. بنابراین باید به اسلام اصیل بازگشت. این گروه در صدد بودند تا مسلمانان و جهان اسلام را به نام اسلام بیدار کنند و بگویند که جهان اسلام اولا عقب مانده است ثانیا علت این عقب ماندگی دورشدن از اسلام است و راه حل آن بازگشت به اسلام ناب است.



خرمشاد با بیان اینکه سرسلسله این گروه در حدود 200 سال قبل سید جمال اسد آبادی بوده است، افزود: سید جمال با نقطه عزیمت دینی به این مسئله پرداخت و با آسیب شناسی به ارائه راه حل اقدام کرد. سید جمال در این مسیر 5 تا 8 آسیب راه حل ارائه کرد که مبارزه با استعمار، لزوم وحدت جهان اسلام و تجهیز به علوم و فنون جهان از جمله آنها به شمار می رود.



وی یادآور شد: سید جمال بر این عقیده بود که رهبران سیاسی و دینی مسلمانان را بیدار کند تا آنها اقدام به عمل کرده تا جهان اسلام برخیزد لذا به کشورهای مختلف اسلامی سفر کرد و با بزرگان امت اسلامی گفتگوهایی را انجام داد که در این مسیر سختی ها و زندانی هایی نیز متحمل گشت اما در انتهای عمرش به این نتیجه رسید که راه را اشتباه رفته است و این مسئله را عنوان کرد که امت بیدار نمی شود مگراینکه خود امت مخاطب قرار گیرد. امت اسلامی بیدار نمی شود مگراینکه خود امت مخاطب قرار گیرد.



خرمشاد با اشاره به نقش امام خمینی (ره) در تحقق بیداری اسلامی تصریح کرد: یک قرن بعد، راه حل های سید جمال توسط امام خمینی (ره) محقق شد و ایشان به جای مخاطب قرار دادن سران حکومت های اسلامی- به طور خاص در ایران- مردم را مخاطب قرار دادند. در باور سید جمال امت اسلامی نمی تواند بر استبداد و استعمار غلبه کند مگر با یک نیرو و آن نیروی مردم است و مردم برای مبارزه با استبداد و استعمار به صحنه نمی آیند مگر با یک انگیزه به عنوان تکلیف شرعی، یعنی مردم مجاب شوند که به عنوان دین، جهاد و شهادت مقابل استبداد و استعمار بایستند.



رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید کرد: یکی از معجزات امام خمینی (ره) این بود که 15 سال پای مردم ایران نشست و در گوش آنها زمزمه بیداری را تکرار کرد تا اینکه در سال 57، آنی را که سید جمال آرزو می کرد در ایران محقق شد.



وی امام خمینی را منادی وحدت اسلامی خواند و گفت: امروز افتخار ما این است که پرچم وحدت اسلامی را به دوش می کشیم حضرت امام تمام تلاش های ابتدایی اسلامگرایان قبل از خود را در عمل محقق کرد و دو چیز به بیداری اسلامی هدیه کرد. یکی انقلاب اسلامی و دیگری حکومت اسلامی بود.



دکتر خرمشاد تاکید کرد: امام خمینی (ره) با ارائه این دو الگو به جهان اسلام این امکان را فراهم کرد تا دیگر کشورهای اسلامی در این مسیر قرار بگیرند به همین جهت در جهان اسلام اگر بخواهیم بر انقلاب های منطقه که اتفاق می افتد اسمی بگذاریم انقلابی است که ملهم از انقلاب اسلامی ایران می باشد. به همین دلیل می بینیم که ملت مصر که در جستجوی آرمان هایی که 200 سال پیش سید جمال آن را مطرح کرده وقتی به پای صندوق های رای می روند اسلام گرایان را بر می گزینند.



به گزارش مهر بر اساس اعلام قبلی مسئولین برگزارکننده همایش بین المللی امام خمینی (ره) و بیداری اسلامی قرار بود مراسم ساعت 9 صبح برگزار شود که متاسفانه با تاخیر یک ساعت و 45 دقیقه ای این مراسم آغاز شد.

