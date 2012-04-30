شناسایی مرد زن نما در اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عرفانی رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی بیان داشت: با شکایت فردی مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی ، ﻤﺄموران تحقیقات خود را آغاز کردند . طی تحقیقات مقدماتی انجام شده از شاکی مشخص شد با خانمی در محیط یکی از سایت‌های اجتماعی آشنا شده و پس از مدتی از طریق تبادل پیام و تماس تلفنی اعتماد شاکی را جلب کرده و با طراحی سناریوی کلاهبردارانه خود عنوان می‌کند که نیاز به پول دارد و شاکی با توجه به اعتماد کامل به شخص مورد نظر پول را از طریق عابر بانک به حساب نامبرده منتقل می کند و متعهد می شود پس از مدتی آن را باز گرداند. اما پس از گرفتن پول دیگر جواب پیام‌ها و تلفن شاکی را نمی‌دهد.

کارشناسان پلیس فتا طی بررسی‌های فنی و تخصصی متوجه جعلی بودن عکس مورد نظر شده و نهایتاً مشخص شد که متهم مردی کلاهبردار است که خود را به عنوان خانم معرفی و حتی در مکالمات تلفنی نیز با صدای زنانه صحبت می کرده است. طبق تحقیقات نهایی متهم شناسایی و دستگیر شد.

معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در این خصوص به کاربران صفحات اجتماعی هشدار داد: که هیچ‌گاه به افرادی که از طریق اتاق گفتگو با آنها آشنا می‌شوید اعتماد نکنید، زیرا در این فضا به راحتی می‌توان با چهره‌های دیگر و یا حتی جنسیتی متفاوت باب آشنایی را باز کرد و راهی برای کلاهبرداری و یا حتی اخاذی باز کرد. زیرا در فضای مجازی هویت‌ها می‌توانند واقعی نباشند.

