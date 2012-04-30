فرهنگیان چند شغله در خراسان رضوی/ مسائل مالی در صدر مشکلات معلمها

به گزارش خبرنگار مهر، به عقیده کارشناسان تعلیم و تربیت؛ آموزش و پرورش مهمترین رکن و اساس پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است، لذا توجه به سکان داران کشتی نجات جامعه و نسل آینده باید از رفاه نسبی برخوردار بوده، بدون نگرانی از آینده و اقتصاد زندگی، به کیفیت بخشی نظام آموزشی کشورش بیاندیشد.

متاسفانه در خراسان رضوی بارها دیده شده معلمان چند شغله نه تنها از اصول جدید تدریس دور مانده اند، بلکه دغدغه های مالی زندگی سبب شده است، حتی در محیط آموزشی و برای دانش آموزان نیز دست به فروش وسایل و مواد خوراکی بزنند که شان و منزلت آنان را خدشه دار کرده است.

مدتها پیش وزیر آموزش و پرورش گفته بود ما معلم چند شغله نداریم. اما تحقیق میدانی مهر خلاف این موضوع را ثابت می کند.در بررسی کوچکی از مدارس مشهد، ما شاهد معلمان مسافر کش، فروشنده مواد غذایی سیار، فروشنده زمین و منزل در املاک، فروشنده سبزی و میوه، پوشاک و زعفران، طلا فروش و صدها شغل دوم و سوم بودیم.

دغدغه ها از چه جنسی است؟

معلمان بیمار، مازاد، سرپرست خانوار، دانشجو، مقروض به بانکها و صندوقها، معلمان ضامن دچار درد سر شده، معلمان پیشکسوت در آرزوی استخدام فرزند، معلم جویای اضافه کار، معلمان بی خانه و مستاجر، معلمان حق التدریس و آزاد در مدارس غیر انتفاعی، معلمی که پس از 18 سال کار هنوز طعم نمونه شدن را نچشیده و با تعویض فرم نمونه سنجی می بیند معلم تازه استخدام در کاردانش ها نمونه می شود.

دغدغه ها را از مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد می پرسم و این که چه اقدامی برای آنان انجام داده اند.

محمد تقی فخریان در خصوص ارتباطش با معلمان ابراز می دارد: من روزهای دوشنبه ملاقات حضوری دارم. بین 60 تا 70 تن از همکاران فرهنگی یا بازنشسته با من گفتمان دارند، بیشتر موضوعات هم حول نقل و انتقالات، نیازهای مالی و استخدام فرزندان فرهنگیان است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از معرفی گرفتاران به بانکها یا صندوقهای رفاه می گوید و می افزاید: استخدام در آموزش و پرورش به هیچ وجه سلیقه ای نیست و دستورالعمل وزارتی دارد؛ نقل و انتقال هم با مجراهای قانونی نظیر رای دادگاه یا کمیسیون پزشکی، مرتفع می شود.

فخریان، سامانه پیامکی روابط عمومی را از دیگر راههای ارتباطی اش با معلمان ذکر می کند و می گوید: هر روز بین 500 تا 600 پیامک دریافت می شود که در صورت امکان خودم تماس می گیرم یا به کارشناسان ارجاع می دهم؛ ایمیل هم داریم، هر هفته دو شب نامه های الکترونیکی را باز می کنم، پاسخ داده یا ارجاع می دهم، تلفن همراهم را هم بیشتر همکاران دارند و به آنهایی که از جنس فریاد است پاسخ می دهم.

بعد چند تا از پیامکهایش را برایم می خواند. یا وقت ملاقات می خواهند یا به انتصابها گلایه دارند و یا پیشنهاد و انتقاد می کنند.

وی بازدیدها را هم راه دیگر ارتباط با فرهنگیان می داند و می گوید:140 کارشناس من از 4000 مدرسه بازدید کردند، بازدید میدانی از 389 شبانه روزی هم از دیگر اقدامات مهم اخیر بوده است.

فخریان در مورد حق محرومیت ها، از اجرای بخشنامه وزارتی نام می برد و اذعان می دارد: پس ازصدوراحکام، برخی همکاران اعتراض داشتند که ما همان روز به وزارت اطلاع رسانی کردیم، آنها عنوان داشتند؛ دستورالعمل را اجرا کنید ما در خصوص مناطق محروم پی گیر هستیم.

وی معتقد است: برای اختلاف دریافتی معلمان مناطق محروم و غیر برخوردار باید چاره اندیشی شود.

فخریان با بیان اینکه برای سال تحصیلی آینده این اداره کل استخدامی ندارد، می افزاید: هم اکنون خدمتگزار مرد برای روستاها و مناطق محروم، همچنین مربی قرآن با مدارک کارشناسی ارشد، حافظ یا قاری بین المللی در حال ثبت نام در سامانه آموزش و پرورش برای استخدام هستند.

وی اظهار می دارد: 400 فارغ التحصیل مراکز تربیت معلم سال 90 نیز جذب خواهند شد.

فخریان در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان ابراز عقیده می کند: این صندوق می تواند یک بنگاه بزرگ اقتصادی باشد، اما رضایتمندی از عملکرد آن توسط همکاران مشاهده نمی شود.

وی با بیان این که هم اکنون کار گروهی از سوی وزارت بررسی عملکرد این صندوق را آغاز کرده اند، تصریح می کند: بهتر است این صندوق، به تصدی گری اقتصادی نپردازد، بلکه با بنگاههای اقتصادی نظیر بانکها مشارکت اقتصادی داشته باشد.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک در خصوص کارهایی که برای 5 هزار معلمش انجام داده حضور در مدارس، باز بودن در اتاقش بر روی مراجعان و ارتباط مستقیم با رئیس در سایت اداره را از مهمترین راههای ارتباطی خود و همکارانش می داند و می گوید: شبکه پیامک را خودم مطالعه می کنم، هر چه مربوط به من است جواب و بقیه را به کارشناسان مربوطه ارجاع می دهم.

علی اکبرصفایی در خصوص مسایل رفاهی معلمانش می گوید: ما از مناطق متوسطیم، یک تالار داریم برای برگزاری مراسم همکاران، استخری سرپوشیده ویژه همکاران را در هفته معلم کلنگ می زنیم و با برنامه های متنوع در این هفته سعی کردیم دینمان را به آنها ادا کنیم.

صفایی از صندوقهای امداد، ذخیره آخرت و وام ضروری نام می برد و اظهار می کند: به ازای سرمایه همکار، سه برابر وام می دهیم ومیزان سپرده، اقساط را مشخص می کند، می توانم بگویم ما یکی از آرام ترین صندوقها را داریم و کسی از اداره دست خالی بیرون نمی رود.

وی می گوید: تلفن همراهم را در هر بازدید و جلسه ای اعلام می کنم، شنبه 12 تا 2 شخصا تلفنهای دفتر را پاسخ می دهم، صندوق ارتباط با رئیس اداره را هر روز صبح باز می کنم و ترجیح می دهم در جلسات شورای دبیرانی که دعوت می شوم شنونده باشم.

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گزارش: عزت خیابانی