نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاثیر مسائل قومی و قبیله ای بر شوراها افزود: در برخی از موارد، از همان ابتدا که اعضای شوراها انتخاب می شوند، مسائل قومی و قبیله ای، تاثیرات منفی به دنبال خود می آورد.

رئیس شورای اسلامی محمدشهر کرج ادامه داد: در برخی از موارد، از همان ابتدای انتخاب اعضای شوراها مسائل قومی و قبیله ای باعث می شود که پس از برگزاری انتخابات، شوراهایی بر سر کار آیند که اعضای آنها یکدست نیستند.

این مسئول گفت: البته اختلاف نظر و سلیقه، امری طبیعی است و وجود اقلیت و اکثریت نیز در خصوص اعضای شورا عادی است اما این اقلیت و اکثریت باید بر اساس لوایح شکل گیرد.

اقلیت و اکثریت در میان اعضا بر اساس مسائل قومی و قبیله ای شکل نگیرد

رئیس شورای اسلامی محمدشهر کرج ادامه اداد: نباید اقلیت و اکثریت در میان اعضای شوراها بر اساس مسائل قومی و قبیله ای شکل گیرد زیرا این امر آثار نامطلوبی به همراه دارد.

ایزدبین گفت: اکثریت و اقلیت در شوراها باید بر اساس لوایح تشکیل شود نه اینکه از همان ابتدای تشکیل شوراها اقلیت و اکثریت در میان آنها وجود داشته باشد و تغییر نکند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تاثیر منفی مسائل قومی و قبیله ای بر شوراها افزود: اگر مسائل قومی و قبیله ای از میان نرود، شوراها گرفتار مشکلات فراوانی می شوند و باید از اینگونه مسائل دوری و جلوگیری کنند.

رئیس شورای اسلامی محمدشهر ادامه داد: شوراها بیشترین ضربه را از درون خود می خورند و باید مسائل قومی و قبیله ای را از همان ابتدا کنار بگذارند و زمینه های لازم برای این امر را فراهم کنند.