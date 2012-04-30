گریک بهترین گزینه برای نقش جیمزباند جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگردان روز گذشته در نشستی خبری که در شهر استانبول برگزار شد، با اشاره به بازی پیچیده دنیل کریگ در این نقش گفت: بدون وجود وی تصور ساخت فیلم "اسکای فال" امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: کریگ به خوبی از پس پیچیدگی های این نقش برآمده و می تواند به عنوان بهترین بازیگر جیمز باند در همه دوران محسوب شود.
مندس که برنده اسکار برای گارگردانی فیلم "زیبایی آمریکایی" است همچنین خبر داد که این شخصیت، شکل کامل تری از مردی است که در کتاب ایان فلمینگ به تصویر کشیده شده است.
«اسکایفال» قرار است 26 اکتبر 2012 در بریتانیا اکران شود و در ایالات متحده نهم نوامبر 2012 روی پرده میرود که دقیقا 50 سال پس از نمایش «دکتر نو» اولین فیلم مامور 007 در این کشور است.
دانیل کریگ در جیمز باند 23 که «اسکایفال» نام دارد برای سومین بار در نقش ابرجاسوس بریتانیایی ظاهر میشود. «اسکایفال» را سام مندس کارگردانی میکند و فیلم در لندن، اسکاتلند، ترکیه و چین فیلمبرداری خواهد شد.
خاویر باردم بازیگر اسپانیایی برنده اسکار در «اسکایفال» در یک نقش منفی ظاهر خواهد شد و آلبرت فینی، رالف فاینس و بن ویشاو بازیگران بریتانیایی هم در این فیلم نقشآفرینی خواهند کرد.
جودی دنچ بار دیگر به نقش «ام» رئیس باند ظاهر میشود و نائومی هریس بازیگر بریتانیایی و برنیس مارلو بازیگر فرانسوی دیگر بازیگران «اسکایفال» هستند.
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