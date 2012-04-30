کاهش 68 درصدی سرقت مسلحانه در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان ظهر دوشنبه در نشست خبری در خصوص آخرین فعالیت های نیروی انتظامی در فارس، گفت: در سال جاری شاهد کاهش چشمگیر جرایم و تخلفات در استان بودیم که در این راستا در جرایمی مثل زورگیری 20 درصد، فوت بر اثر حوادث رانندگی 31 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

وی تصریح کرد: 22 باند حمل و توزیع مواد مخدر نیز متلاشی شده که در این خصوص یک هزار و 490 نفر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی فارس افزود: در میان دستگیر شدگان این باند 9 نفر خارجی، 87 نفر قاچاقچی،34 نفر حمل کننده مواد و436 نفر نگهدارنده مواد بودند.

سردار سجادیان در ادامه سخنان خود با اشاره به اولویتهای سال جاری نیروی انتظامی فارس تاکید کرد: برخورد با استفاده کنندگان ماهواره در سال جاری به شدت ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: تا زمانیکه طبق قانون استفاده از تجهیزات ماهواره ممنوع باشد نیروی انتظامی بحث جمع آوری را در دستور کار خود قرار می دهد.

فرمانده انتظامی فارس تصریح کرد: برخورد با بد پوششان و همچنین برخورد با فروشندگانی که با پوشش نا مناسب در مغازه ها فعالیت می کنند نیز در دستور کار قرار دارد.

سردار سجادیان با بیان اینکه با خودروهای مزاحم نیز برخورد خواهد شد، گفت: نوعی دیگر از مزاحمت ها با استفاده از خوروهای شخصی در سطح شهر روی می دهد که در سال جاری به شدت به اینگونه رفتارها برخورد می شود.

وی تاکید کرد: مشکلات اجتماعی در جامعه وجود دارد اما باید با همکاری و هماهنگی در میان تمامی دستگاه ها این مشکلات برطرف شود.