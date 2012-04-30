سارقان مسافرکش نما در اصفهان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین حسین زاده صبح دو شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری تعدادی مسافرکش طی سه هفته گذشته خبر داد و اظهار داشت: این رانندگان بانوان اصفهانی را سوار خودرو کرده و در نقاط خلوت وجوه نقد، تلفن همراه و طلاجات آنها را به سرقت می کردند .

وی با بیان اینکه این سارقان در میادین آزادی، احمد آباد و انقلاب بانوان اصفهانی را سوار و با تهدید چاقو اموال آنها را به سرقت می بردند، افزود: دو نفراز افراد باسابقه و حرفه ای توسط گشتهای کمین پلیس آگاهی استان دستگیر شدند .

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان به بانوان اصفهانی توصیه کرد که هرگز سوار خودروهای شخصی نشوند و به جای آن از تاکسی و اتوبوسهای واحد استفاده کنند .

وی در ادامه صحبت‌های خود از دستگیری باند چهار نفره سرقت از داخل خودرو توسط سارقان در مقابل بانک‌ها خبر داد و گفت: سارقان با ورود به بانک‌ها مشتریان را زیر نظر گرفته و پس از خروج از بانک وی را تعقیب و شناسایی می‌کردند .

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون 32 فقره سرقت از آنها کشف شده، اضافه کرد: در اقدامی هوشیارانه این سارقان مبادرت به سرقت پول از داخل خودرو کرده و فرار می‌کردند .

وی بیان داشت: این سارقان از اهالی خوزستان و از جمله سارقان حرفه‌ای و سابقه‌داری هستند که تا کنون از شهرهای نجف‌آباد، خمینی‌شهر و اصفهان سرقت کردند .

حسین زاده در مورد نحوه دستگیری این سارقان گفت: دستگیری این سارقان از طریق چهره‌نگاری، اعلام مشخصات توسط مال باختگان قبل سرقت و ثبت تصاویر دوربین مداربسته بانک‌ها بوده که سه نفر با نام های داوود.م، عامل.خ، ناصر.خ، در یکی از شهرک‌های اقماری اصفهان در ساعات شب دستگیر و یک نفر هم متواری شده است .

وی همچنین از شیوه‌ جدید از سرقت از عابر بانک ها توسط کلاه برداران خبر داد و افزود: با تلاش کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی سه نفر از این کلاهبرداران در تهران شناسایی و دستگیر شدند .

وی اضافه کرد: آنها از طریق تماس تلفنی با شهروندان و ثبت سفارش خرید با ترفندی خاص آنها را وادار به حضور در پای دستگاه های خود پرداز و با استفاده از منوی انگلیسی مبالغی را از حساب آنها برداشت می کردند .

حسین زاده گفت: رهبر این باند را یک کلاهبردار حرفه ای از داخل زندان بر عهده داشته که تا کنون با هدایت این فرد از زندان این سارقان از هشت هتل، 20 مغازه در خمینی‌شهر و چندین واحد صنفی در کاشان و اصفهان کلاه‌برداری کرده‌اند .

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: این سارقان ظرف دو ماه و در روز گذشته پس از کار اطلاعاتی خاص توسط کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاه‌برداری در تهران دستگیر شدند .

وی افزود: سارقان سه نفر هستند که سابقه‌دار و باهوش بودند و فقط توانستند با استفاده از بی‌تجربگی و کم‌اطلاعی مردم از کاربری دستگاه خودپرداز به روش انگلیسی سرقت کنند .