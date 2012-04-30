حمایت جوان ترین نامزد انتخابات از مطهری/ علی مطهری: شهید مطهری دکتر نبود

به گزارش خبرنگار مهر،نشست خبری نامزدهای ائتلاف صدای ملت امروز در ستاد مردمی حسن غفوری فرد برگزار شد که با حاشیه های جالبی همراه بود.

* بنا بود علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و یکی از نامزدهای ائتلاف صدای ملت در این نشست حضور یابد که به دلیل تقارن این نشست با روز کارگر وی نتوانست در جمع خبرنگاران حضور پیدا کند، همچنین سهیلا جلودار زاده نیز به دلیل شرکت در مراسم روز کارگرفقط توانست در ابتدای این نشست خبری مواضع خود را در قبال انتخابات مجلس نهم بیان کند و سیس مراسم را برای سخنرانی در جمع کارگران ترک کرد.

* نکته قابل توجه در این نشست خبری، حضور برخی از اعضای کانون بازنشستگان و خانه کارگر بود، علاوه برخبرنگاران آنها نیز سوال های خود را از غفوری فرد و مطهری مبنی بر پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان در مجلس نهم مطرح می کردند.

* این نشست خبری زمان مناسبی را برای مطهری فراهم کرد تا وی به خبرنگاران، خواص و مردم توصیه کند تا در بیان های خود شهید مطهری را دکتر معرفی نکنند، چرا که پدر وی فقط تحصیلات حوزوی را گذرانده بود و اصلا دکتر نبود.

* پس از پایان نشست خبری، یکی از جوانترین نامزدهای زن در دوره اول مجلس به سراغ مطهری آمد و اعلام کرد که می خواهد در این دوره از انتخابات از وی حمایت کند. مطهری خطاب به این داوطلب مجلس نهم در دور اول گفت: در دور اول چه تعداد آرای را به دست آوردی که وی گفت: با کمک شبکه های اجتماعی و سایت های خبری توانستم 80 هزار رای را از آن خود کنم.

* مطهری ضمن استقبال از حمایت جوانترین نامزد دور اول مجلس اظهار داشت: شما کمک کنید تا 80 هزار رای که قبلا به سبد شما ریخته شده بود به سمت ما بیاید.

* در حاشیه این نشست خبری طرفداران مطهری با وی عکس یادگاری گرفتند.

* مطهری وقتی در جمع خبرنگاران قرار گرفت تا به سوال های آنان بصورت اختصاصی پاسخ دهد گفت: باید ببینم چه سوالی را مطرح می کنید بعدا به آن جواب بدهم.