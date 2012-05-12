تولید 20 درصد انرژی تجدیدپذیر تا پایان برنامه پنجم توسعه

علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای سال جاری برنامه ریزی کردیم که با همکاری وزارت نیرو و دستگاههای اجرایی رویکرد جایگزینی انرژی های نو و تجدید پذیر به جای انرژی های فسیلی را دنبال کنیم.

قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: یکی از مهم ترین برنامه های سازمان محیط زیست این است که تا پایان برنامه پنجم توسعه حدود 20 درصد انرژی مورد نیاز تولید کشور را از انرژی های تجدید پذیر مثل انرژی خورشید، باد و امواج دریا تولید و در اختیار قرار دهیم.

وی خرید مناسب انرژی های نو را رهیافتی مناسب برای برون رفت از چالش مصرف سوخت های فسیلی دانست و گفت: تدوین استانداردهای زیست محیطی برای انرژی های نو ضروری است و امیدواریم این استانداردها به زودی تصویب تدوین شود.

شاعری تصریح کرد: در افق 1404 ، 10 درصد از مصرف انرژی کشور باید از انرژی های نو باشد که این رقم در حال حاضر بسیار پایین است و دستیابی به این هدف گذاری همتی جدی می طلبد.

قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست گفت: براساس آمار سال 88 کل انرژی تولیدی اولیه در کشور دو هزار و 950 بشکه معادل نفت خام بوده که نسبت به سال قبل از آن 2/1 درصد افزایش داشته است و از این میزان 9/50 درصد نفت خام و مابقی گاز طبیعی و سایر فراورده ها بوده است.

وی ادامه داد: سهم انرژی های نو از این میزان تولید انرژی در کشور 1/0 تولید بوده است و این در حالی بوده است که مصرف انرژی هزار و 245 بشکه معادل نفت خام در سال 88 بوده که نسبت به سال قبل آن 4/5 درصد افزایش داشته است.

