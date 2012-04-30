منطقه مشگین شهر دام مبتلا به بیماری حاد ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فتح آقا محمداوغلی ظهر دوشنبه در نشستی با سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل عنوان کرد: با توجه به استعداد بالای دامپروری و کشاورزی و در مسیر کوچ بودن و انتقال دامها از قشلاقات استان و اتراق در ییلاقات مشگین شهر این منطقه نیاز به خدمات مستمر دامپزشکی دارد.

وی با بیان اینکه حرفه دامپزشکی حساس است، از آمادگی فرمانداری برای همکاری و پیشبرد فعالیت های دامپزشکی در منطقه خبر داد.

این مسئول دامپزشکی را ارگانی تخصصی و فنی دانست که در پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی نقش مهمی داشته و در ارتقای بهداشت عمومی جامعه تلاش می کند.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان نیز در این جلسه از ساماندهی کشتارگاههای دام در سطح استان خبر داد و بر رعایت مسایل بهداشتی در کشتارگاهها در جهت پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام تاکید کرد.

صنعتی شدن کشتارگاه مشگین شهر ضروری است



صادق صالحی افزود: در حوزه نظارت بر بهداشت عمومی دو باب کشتارگاه صنعتی طیور و یک باب کشتارگاه دام در مشگین شهر فعالیت می کنند که کشتارگاه دام مشگین شهر سنتی بوده و صنعتی شدن آن نیازمند سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب است.

وی با بیان اینکه دامپزشکی اردبیل با کمبود اعتبارات و نیروی انسانی مواجه است، خواستار افزایش اعتبارات دامپزشکی نسبت به سالهای گذشته با توجه به تقویت کردن امر خدمات رسانی شد.

نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه اظهار کرد: نظارت بر ذبح اسلامی و شرعی در تمام کشتارگاههای دام و طیور استان از جمله کشتارگاههای مشگین شهر با حضور ناظران ذبح شرعی و بهداشتی انجام می شود.

حجت الاسلام اکبری به نقش دامپزشکی در تأمین غذای پاک و حلال و سالم اشاره کرد و افزود: سلامت غذا موجب سلامت روح و روان جامعه می شود.