بيش از 18 هزار ميليارد ريال در بندر امام خميني سرمايه گذاري شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير روابط عمومي اداره كل بنادر و كشتيراني خوزستان با بيان اين مطلب افزود : هشت شركت داخلي فعال در بندر امام خميني با افزايش ضريب اشتغال در بندر امام خميني و استان خوزستان اقدام به سرمايه گذاري و فعاليت در زمينه ها ي ترمينال ترانزيت مواد نفتي ، ترمينال صادرات آهن آلات ، ترمينال غلات و روغن مايع ، ترمينال فرآورده هاي نفتي ، احداث انبار غلات ، تخليه و بارگيري روغن نباتي و كارگاه خدمات فني كرده اند .



پرويز ايران شاهي با اشاره به اينكه حدود 233 هزار و 500 متر مربع فضا براي فعاليت سرمايه گذاران در اختيار آنان قرار گرفته است گفت: از اين ميزان مساحت حدود 48 هزار متر مربع آن به ترمينال ترانزيت مواد نفتي و ترمينال فرآورده هاي نفتي اختصاص يافته ، بطوريكه اين مساحت توانسته 490 فرصت شغلي مستقيم و غير مستقيم ايجاد كند .



وي همچنين مجموع مساحت ترمينال غلات و روغن مايع ، احداث انبار غلات وتخليه و بارگيري روغن نباتي را در بندر امام خميني 150 هزار متر مربع اعلام كرد و افزود: اين بخش نيز توانسته براي 490 نفردر بندر امام خميني فرصت شغلي مستقيم و غير مستقيم ايجاد شده است .