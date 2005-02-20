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۲ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۴۰

توسط هشت شركت داخلي

بيش از 18 هزار ميليارد ريال در بندر امام خميني سرمايه گذاري شد

هشت شركت داخلي طي سالجاري و با سرمايه گذاري بيش از 18 هزار ميليارد ريال ، حدود يك هزار و 143 نفر اشتغال مستقيم و غير مستقيم در بندر امام خميني ايجاد كرده اند .

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير روابط عمومي اداره كل بنادر و كشتيراني خوزستان با بيان اين مطلب افزود : هشت شركت داخلي  فعال در بندر امام خميني با افزايش  ضريب  اشتغال در بندر امام خميني و استان خوزستان  اقدام به سرمايه گذاري  و فعاليت در زمينه ها ي ترمينال ترانزيت مواد نفتي ، ترمينال صادرات آهن آلات ، ترمينال غلات و روغن مايع ، ترمينال فرآورده هاي نفتي ، احداث انبار غلات ، تخليه و بارگيري روغن نباتي و كارگاه خدمات فني  كرده اند .

پرويز ايران شاهي  با اشاره به اينكه حدود 233 هزار و 500 متر مربع فضا  براي  فعاليت سرمايه گذاران در اختيار آنان قرار گرفته  است گفت:  از اين ميزان مساحت حدود  48 هزار متر مربع آن به ترمينال ترانزيت مواد نفتي و ترمينال فرآورده هاي نفتي اختصاص يافته ، بطوريكه اين مساحت  توانسته  490 فرصت شغلي مستقيم و غير مستقيم ايجاد كند .

وي  همچنين مجموع مساحت ترمينال غلات و روغن مايع ، احداث انبار غلات وتخليه و بارگيري روغن نباتي را در بندر امام خميني  150 هزار متر مربع اعلام كرد  و افزود:   اين بخش نيز  توانسته براي 490 نفردر بندر امام خميني  فرصت شغلي مستقيم و غير مستقيم ايجاد شده است .

کد مطلب 158955

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