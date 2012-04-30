کتاب « بررسی خشونت در قرآن و عهدین» در افغانستان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با بهره گیری از آیات قرآن کریم و مقایسه آن با کتب دیگر ادیان بُعد صلح طلبی و مسالمت آمیز بودن مکتب اسلام را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و تهمت هایی را که دشمنان اسلام به قرآن و اسلام زده اند را مردود و مطرود دانسته است.

همچنین نویسنده با توجه به آیات مختلف قرآن کریم پیرامون نهی کردن مسلمانان از ارتکاب قتل و کشتار بیگناهان آن را نشانه رحمت و برکت دین مقدس اسلام دانسته و منطق اسلام و مسلمین را در صلح خواهی، مدارا و گفتگو دانسته و قرآن را منشور صلح خواهی جهانی عنوان نموده است.

کتاب« بررسی خشونت در قرآن و عهدین» به قلم دکتر عبدالحمید محمدی در تیراژ 1000 نسخه و 192صفحه توسط انتشارات بین المللی الهدی در افغانستان چاپ و منتشر شد.