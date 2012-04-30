اعلام جزئیات معافیت های مشمولان دارای خانواده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

ه گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ محمد رضا اکبرحلوایی بیان داشت: در اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی توجه ویژه ای به خانواده های مددجوی تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی شده است به نحوی که یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد همسر تحت پوشش کمیته امداد وبهزیستی و همچنین تنها پسر خانواده هایی که حداقل دارای سه دختر بوده و تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشند از خدمت دوره ضرورت معاف می شوند.

وی افزود: علاوه بر معافیت های ذکر شده همچنین مشمولانی که با بانوان معلول ازدواج می کنند نیز با درخواست بهزستی و تایید معلولیت در شورای پزشکی وظیفه عمومی تا مدت 5 سال از تاریخ ثبت عقد از معافیت موقت استفاده و در پایان 5 سال معافیت دائم اخذ می کنند.

این مقام مسئول معافیت دیگر مددجویان تحت پوشش بهزیستی را درخصوص آن دسته از مشمولانی عنوان کرد که دارای فرزند معلول می باشند و با در خواست بهزیستی استان و تایید معلولیت در شورای پزشکی وظیفه عمومی اینگونه مشمولان نیز از معافیت دائم برخوردار می شوند.

سرهنگ حلوایی در خصوص امکان بخشودگی غیبت مشمولان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اظهارداشت : صرفا تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشتن مجوزی برای بخشودگی غیبت مشمولان غایب نیست و به جز تسهیلات بیان شده و همچنین کاهش تعرفه های مربوط به صدور کارت معافیت اینگونه مشمولان امتیاز دیگری برای مشمولانی که تحت پوشش کمیته امداد وبهزیستی می باشند در نظر گرفته نشده است.

وی اظهار داشت: مشمولان غایب اعم از کسانی که تحت پوشش سازمانهای مذکور قرار دارند و سایر مشمولان چنانچه تا سوم خرداد ماه سال جار ی خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) معرفی نمایند تنبیهات اضافه خدمت مقرر در قانون شامل انان نخواهد شد.