مخالفت آیت الله نوری همدانی با عبور منوریل از مقابل حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر دوشنبه در دیدار اعضای شورای شهر قم با وی ضمن تاکید بر احداث منوریل در قم گفت: احداث منوریل از ضروریات عمرانی قم محسوب می‌شود اما نباید از روی صحن حرم مطهر عبور کند.



وی با بیان اینکه احداث منوریل سهم زیادی در ایجاد رفاه برای مردم خواهد داشت، تصریح کرد: باید توجه داشت که به حریم حرم خدشه‌ای وارد نشود.



استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود نظام حکومتی ایران را نظامی مردمی دانست و اظهار داشت: مردم ایران در طول دوران مختلف امتحان خود را پس داده اند و حاضرند تا برای این کشور جان خود را فدا کنند بنابراین باید خدماتی به آنها ارائه شود که در شأن آنان باشد.



وی خطاب به مسئولان شورای شهر افزود: خدمت به این مردم ثواب زیادی دارد و این توفیقی بس بزرگ و فرصتی مغتنم است که نصیب شما شده است.



مردم و زائران قم باید در رفاه باشند



آیت الله نوری همدانی در ادامه از شهر قم به عنوان شهری خاص در طول دوران مختلف تاریخی یاد کرد و ابراز داشت: وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و حوزه علمیه باعث شده تا این شهر محل رفت و آمد علما و افراد مهم باشد و همین ویژگی قم را از دیگر شهرها متمایز می کند.



وی ادامه داد: با توجه به ویژگی های ذکر شده شورای شهر باید برنامه‌هایی تنظیم کند تا مردم و زائران در رفاه باشند و این کار ساده ای نیست و به تلاش و زحمت فراوان نیاز دارد.



این مرجع تقلید شیعیان از تلاش‌های شورای شهر قم تشکر کرد و بیان داشت: خوشبختانه شما توانسته اید به خوبی از عهده وظایف خود بر بیایید.



توجه به احداث کتابخانه و مراکز علمی در قم



وی با اشاره به قدمت قم اظهار کرد: قم تا قبل از حمله مغولان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و بنا بر روایات قدیم 200 هزار محدث حاذق، عالم و راوی در قم بوده اند و الان فقط 40 تا 50 هزار نفر در حوزه علمیه هستند.



استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم تاکید کرد: برای بازگشت به آن دوران نیازمند کتابخانه، استاد و مراکزی هستیم تا بتوانیم این تعداد دانشمند را تربیت کنیم.



وی ابراز امیدواری کرد: مسئولان شورای شهر با برنامه ریزی مناسب قم را به حالت اولیه خود درآورند.



وضعیت عبور و مرور در بسیاری از کوچه‌ها سخت است



آیت الله نوری همدانی با اشاره به بافت شهری قم تصریح کرد: وضعیت عبور و مرور در بسیاری از کوچه ها مانند کوچه بیگدلی بسیار سخت است اما با این وجود که برای تخریب این کوچه پیشنهادهایی داده شده است و این مکان خاستگاه انقلاب است و با تخریب آن موافق نیستم.



وی تاکید کرد: شورای شهر باید گام‌های برجسته تری برای رفاه مردم و عمران و آبادانی قم و رفع مشکلات بردارد.

