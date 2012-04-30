کاندیداها بجای دعوای سیاسی به فکر حل مشکلات اقتصادی مردم باشند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در حاشیه نشست دومین مجمع عمومی کشورهای آسیا اقیانوسیه در جمع خبرنگاران گفت: باید با احساس مسئولیت بیشتری در انتخابات شرکت کنم زیرا حضور مردم نوعی بازدارندگی ایجاد می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کشور ما از مشکلات درونی مهمی مثل مسئله اشتغال و گرانی ها رنج می برد. هان طور که مقام معظم رهبری در پیام سال فرمودند باید این حساسیت به طور جدی دنبال شود، بهترین راه این است که مجلس از کارآمدی لازم برخوردار باشد تا بتواند این مشکل را برطرف کند یعنی به جای غوغاسالاری و حاشیه گری به متن نیازهای مردم بپردازد.



لاریجانی ادامه داد: حل مشکلات مردم اقتضا می کند که افراد با حضورشان انتخاب دقیق تری از نظر کارآمدی داشته باشند که این امر در زندگی شان تاثیرگذار است.



وی با تاکید بر لزوم اهتمام مردم برای حضور در انتخابات گفت: کاندیداها باید تلاش کنند توانمندیهای خود را مطرح سازند و در تبلیغات انتخاباتی بی جهت هزینه زیاد مصرف نکنند.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: به کاندیداهای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی توصیه می کنم دعواها و بحث هایی که چالش ایجاد می کند مطرح نکنند تا مردم احساس نکنند کاندیداها به دنبال دعواهای سیاسی هستند و مایوس شوند.



وی تاکید کرد: مردم باید احساس کنند کاندیداها با آنها روراست هستند و با درد آنها آشنا هستند و کارآمدی لازم را برای حل مشکلات آنها دارند. این نکته باید در تبلیغات کاندیداها منعکس شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مذاکرات استانبول گفت: نباید خیلی زود در مورد مذاکرات استانبول قضاوت کرد.



وی افزود: تا اینجا حرکت از نظر شکلی مثبت است اما از نظر محتوایی باید بررسی کرد چه مقدار گام های درستی برداشته شده است .



لاریجانی با تاکید بر اینکه مشکل ما، مشکل شکلی نیست، گفت: مشکل ما این است که غربی ها از یک طرف پشت صحنه تحریم می کنند و از طرف دیگر در صحنه لبخند می زنند. این دو عملکرد با هم سازگار نیست. باید گام های عملی درست بردارند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در خصوص ادعاهای اخیر کشور امارات در مورد جزیره ابوموسی گفت: به طور اصولی مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی استحکام در حفظ حقوق ملی و همکاری با همسایگان و همگرایی است اینکه برخی همسایگان ما از سوی بیگاناگان تحریک می شوند در موضوعات مختلف دودش به چشم خودشان می رود.



وی تاکید کرد: مسئولین امارات گام های عاقلانه بردارند و خودشان را آلت دست دیگران نکنند.



لاریجانی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص حمایتش از جبهه متحد گفت: من از یک شخص حمایت کردم، بنده از برخی افراد نام بردم که خیلی شفاف است تفسیربردار هم نیست. توهین به آیت الله مصباح زشت است نباید چنین اقداماتی انجام شود.



نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: اینکه در هر انتخاباتی گروه ها بخواهند همه آورده های خود را در یک دیگ به صورت جوشان درآورند اشتباه است.



وی با تاکید بر اینکه باید نسبت به آیت الله مصباح و آیت الله مهدوی درست برخورد شود، گفت: رجال سیاسی هم مثل رجال دینی و مذهبی از آبرو برخوردارند چه از گروه پایداری باشند چه جبهه متحد باید شان افراد را حفظ کرد.



رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح کوفی عنان برای صلح در سوریه گفت: در خصوص این طرح نمی شود قضاوت کرد چون رفتار برخی کشورهای منطقه از جنس ستیزه جویانه با بحث سوریه بوده ولی لزومی ندارد ما ناامید شویم.



وی ادامه داد: کوفی عنان باید مطابق برنامه اش برای خلع سلاح گروه های تروریستی گام بردارد.



لاریجانی افزود: اگر این کار نشود همین اتفاقات چند روز اخیر که باعث انفجارها شد باز هم رخ می دهد.



رئیس مجلس در پایان تصریح کرد: باید این طرح کامل شود ما پیوست سیاسی در این طرح نمی بینیم.



