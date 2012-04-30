  1. دين، حوزه، انديشه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

"نظریه ‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی" نقد و بررسی می شود

"نظریه ‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی" نقد و بررسی می شود

به همت گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مجله سوره جلسه نقد کتاب نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی، یک‌شنبه 24 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه نقد که با همکاری گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مجله سوره وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات برگزار می شود دکتر حسن سبحانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دکتر عادل پیغامی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.


 کتاب نظریه پردازی اقتصاد اسلامی تألیف حجت الاسلام و المسلمین حسن آقا نظری است که به طور مشترک توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت چاپ و منتشر شده است.


در مقدمه کتاب نظریه پردازی اقتصاد اسلامی ذکر شده است که این کتاب گامی است در راستای تبیین و پژوهش روش شکل گیری اقتصاد اسلامی.


گفتنی است جلسه نقد کتاب نظریه پردازی اقتصاد اسلامی یک شنبه 24 اردیبهشت از ساعت 13.30 تا 15 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می شود و حضور علاقه مندان در آن آزاد می باشد.

کد مطلب 1589612

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