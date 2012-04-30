زمان ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مرکز تربیت مربی

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به سیاستهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای در راستای سند راهبردی سازمان و به منظور ارتقای سطح علمی مربیان و کارکنان با پیگیریهای به عمل آمده توسط مرکز تربیت مربی مجوز اجرای پنج دوره کارشناسی ناپیوسته ترمی از دانشگاه جامع علمی– کاربردی گرفته شده و این امر در خصوص رشته­های مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه­کشی صنعتی، مهندسی تکنولوژی صنایع چوب، سازه های­چوبی، مهندسی تکنولوژی جوشکاری، مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - ماشین ابزار و مهندسی تکنولوژی الکترونیک انجام می شود.

متقاضیان (دارندگان مدرک کاردانی) باید در اسرع وقت با تهیه دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون دانشگاه جامع علمی – کاربردی سال 1391 ( قسمت کارشناسی ناپیوسته ) و مطالعه دقیق آن، برای ثبت نام اقدام کنند ضمن اینکه این ثبت نام از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org صورت می گیرد ضمن اینکه زمان پایان ثبت نام نیز 17 اردیبهشت ماه سال جاری است.

بازدید مدیر کل راه و شهرسازی البرز از طالقان



مدیر کل راه و شهرسازی به همراه فرماندار طالقان از پروژه های راه و مسکن این شهرستان بازدید کردند و در این بازدید مشکلات و موانع اجرای پروژه ها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که طی هماهنگی با ادارات و سازمانهای مربوطه این موانع مرتفع شود تا هر چه زودتر نسبت به اجرای طرح ها و پروژه ها گام برداشته شود.

مهری فرماندار طالقان در حاشیه این بازدید به اهمیت تخصیص اعتبارات در راستای تسریع در انجام پروژه ها اشاره کرد و گفت: به محض ابلاغ اعتبار نسبت به اختصاص آن به این اداره اقدام خواهد شد.

باقری فر سرپرست اداره راه و شهرسازی طالقان شد



احسان باقری فر با حکم قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی به عنوان سرپرست اداره این شهرستان منصوب و مراسم معارفه در فرمانداری شهرستان طالقان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور فرماندار، بخشدار، معاونان، حراست و اصحاب رسانه برگزار شد، باقری فر که پیش از این سرپرستی اداره راه را عهده دار بود، به عنوان سرپرست اداره راه و شهرسازی منصوب شد و در این مراسم قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی با اهدای لوح از زحمات خاقانی رئیس سابق اداره مسکن و شهرسازی طالقان تقدیر و تشکر کرد.

بزرگداشت لیگ تیرو کمان استان البرز برگزار شد

بزرگداشت لیگ تیر و کمان استان البرز برگزار شد و با اهدای لوح تقدیر و احکام قهرمانی لیگ سال 1390 از کلیه دست اندرکاران و حامیان هیئت تجلیل و تشکر شد و این امر، طی مراسمی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان هیئت تیرو کمان ، سازمان ملی استاندارد ایران، فرماندهی انتظامی استان البرز و شهرداری در مجموعه ورزشی شریعتی انجام شد.

در این مراسم تفاهماتی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شهرداری البرز جهت ساخت و تجهیز باشگاه کمانگیری برای پرسنل نیروی انتظامی استان بویژه شهرستان ساوجبلاغ و ورزشگاه کلاک صورت گرفت و این امر با مشارکت جدی سازمان ملی استاندارد ایران دنبال می شود و هدف از آن، گسترش عمومی این رشته خواهد بود.

عملیات موفق نهالکاری در عرصه های بیابانی استان البرز



عملیات نهالکاری با گونه های تاغ، آتریپلکس و قره داغ در محدوده اشتهارد کرج و جنوب روستای نجم آباد واقع در شهرستان نظرآباد با موفقیت انجام شد.

در سال 90 عملیات نهالکاری در منطقه بیابانزدایی اشتهارد شهرستان کرج به مساحت 18 هکتار و با اعتباری بالغ بر 298 میلیون ریال انجام شد ضمن اینکه این امر در جنوب نجم آباد نیز به مساحت 120 هکتار با اعتبار بالغ بر 745 میلیون و 200 هزار ریال صورت گرفته است.



برگزاری مسابقات قرآن، نهج البلاغه، احکام، اذان و انشاء نماز



مسابقات قرآن، نهج البلاغه، احکام، اذان و انشاء نماز در هفت رشته با حضور بیش از هزار نفر از دانش آموزان و همکاران فرهنگی البرز تا تاریخ 20 اردیبشهت ماه سال جاری در محل کانون فرهنگی تربیتی شهید فهمیده در حال برگزاری است و نفرات اول تا سوم برگزیدگان با اهدای هدایایی تشویق خواهند شد.

همچنین طبق برنامه ریزی ها نفرات اول نیز به مسابقات مرحله کشوری اعزام می شوند و این مسابقات هرسال در چهارمرحله آموزشگاهی، منطقه ای، استانی و کشوری برگزار می شود ضمن اینکه در هر مرحله از منتخبان تجلیل می شود و در سال تحصیلی جاری بیش از20 هزارنفر از دانش آموزان و فرهنگیان دراین مسابقات شرکت کرده اند.