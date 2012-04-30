فعالان بخش صنعت تلاش در تولید و قناعت در مصرف را مد نظر قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار مدیر عامل و جمعی از مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم با وی توجه به نیت و عمل صادقانه را در کارها متذکر شد و اظهار داشت: عقیده و نیت زمانی اثر دارد که عمل صالح او را همراهی کند.



وی ادامه داد: ما دو عنصر محوری نیاز داریم تا به خدا نزدیک شویم، یکی کار خوب و دیگری آدم خوب، اگر کسی آدم خوب و مومنی باشد ولی کار خوبی نکند در بین راه می‌ماند و اگر کسی کار خوبی بکند ولی مومن نباشد ولو بیمارستان ساخته باشد این شخص در راه می‌ماند، پس مومن با کار خوب به مقصد می‌رسد.



استاد برجسته حوزه علمیه قم بحث فرهنگ و صنعت را مد نظر قرار داد و گفت: شهرک صنعتی وقتی فرهنگ دینی پیدا می‌کند که این فرهنگ در درون صنعت راه پیدا کند و نه در بیرون، اگر کسی در درون دیندار بود معنایش آن است که شهرک صنعتی فرهنگی است اما اگر در درون این فضیلت را نداشت و در بیرون داشت، عرض است، البته ثواب خاص خود را دارد ولی این راه گشانیست.



وی اضافه کرد: برخی افراد خیال می کنند علم و دانش صنعتی سکولار است، در حالی که ما چیزی به نام طبیعت نداریم و هر چه هست خلقت است یک زمین شناس، یک معدن شناس دارد خلقت شناسی می کند.



آیت الله جوادی آملی گفت: اگر دانشگاه‌های ما بر اساس خلقت شناسی تدریس کنند و فارغ التحصیل ما با این دیدگاه عمل کنند، آن گاه این شهرک‌های صنعتی ما می‌شود دینی و آن وقت دیگر نیازی هم به سفارش نیست که او نماز جماعت برگزار کند و یا شعائر اسلامی را بپا دارد.



وی احادیث ائمه را مد نظر قرار داد و خطاب به سرمایه گزاران در بخش صنعت گفت: دو عامل تلاش در تولید ( نه تنها در خصوص امسال) و دوم قناعت در مصرف را اگر فعالان بخش صنعت رعایت کنند طبق بیان نورانی حضرت امیرالمومنین(ع) حسنه دنیا و آخرت نصیبشان می شود.



این مفسر قران در بخش دیگری از سخنان خود به تحریم‌های استکبار علیه ایران اسلامی اشاره و توضیح داد: خدای سبحان خدای مظلومان است، تا حالا در مدت این سی سال دشمن هر اقدامی کرد سرش به سنگ خورد.



وی ادامه داد: دشمنان این ملت مگر می‌توانند در روزی خداوند و عنایت الهی را ببندند، از دیگری چه ساخته است که جلوی رزق یک ملت را بگیرد.



در ابتدای این دیدار جعفر فرشچی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم گزارش کاملی از آخرین وضعیت شهرک‌های صنعتی قم، میزان اشتغالزایی واحدهای صنعتی و روند احداث شهرک صنعتی چاپ و نشر و برنامه‌های فرهنگی این شهرک را تشریح کرد.

