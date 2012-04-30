ارزش صادرات کالا از استان سمنان 50 درصد افزایش یافت

علی اکبر شامانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه ارزش صادرات کالا از استان سمنان از رشد 50 درصدی برخوردار بوده است، افزود: در یک ماهه نخست امسال، بیش از 10 میلیون و 230 هزار دلار کالا از این استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی با بیان اینکه این میزان از نظر وزنی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 67 درصد افزایش دارد، اظهار داشت: بیش از 43 هزار و 750 تن کالا در این مدت از استان سمنان به خارج صادر شده است.

شامانی ارزش ریالی کالاهای صادراتی از استان سمنان را بالغ بر 125 میلیارد و 428 میلیون ریال عنوان کرد.

وی انواع سیمان، پودر شوینده، کاشی و سرامیک، عایق رطوبتی، لوله و پروفیل آهنی، کولر آبی و ظروف یک بار مصرف را از جمله مهمترین اقلام صادراتی استان سمنان برشمرد و گفت: این کالاها به کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

مدیرکل گمرک استان سمنان درباره واردات کالا به استان سمنان گفت: در فروردین ماه گذشته بیش از دو هزار و 650 تن کالا به ارزش بالغ بر شش میلیون و 690 هزار دلار از طریق گمرک سمنان ترخیص شده است.

وی عنوان کرد: این مقدار واردات از نظر وزنی یک درصد و از لحاظ ارزشی 24 درصد نسبت به مدت مشابه کاهش دارد.

علی اکبر شامانی، پنبه، ماشین آلات، مواد اولیه کارخانجات، باتری قراضه و قطعات خودرو را از مهمترین اقلام وارداتی برشمرد و اظهار داشت: این کالاها از کشورهای ایتالیا، امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان، بزریل، چین، ژاپن و آسیای میانه وارد گمرک سمنان شده است.