جوایز "گاودانه" به موزه سینما اهدا می شود

علی لایق زاده کارگردان فیلم مستند "گاودانه" با اعلام این خبر در توضیح چرایی اهدای مجموعه تندیس هایی که برای این فیلم در جشنواره های مختلف کسب کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این مستند روایت کودکان روستای گاودانه است که برای رفتن به مدرسه و دیدن دنیای خارج از روستا تنها راه ارتباط آنها عبور از رودخانه است . از همین رو مجبور هستند از دستگاهی به نام گرگر استفاده کنند که این دستگاه انگشتان دست همه این کودکان را قطع کرده است.

این مستند ساز درادامه به بازتابهای نمایش این فیلم اشاره کرد و گفت : زمانی که متوجه این ضایعه غمناک شدم تصمیم گرفتم مستندی درباره این کودکان و شرایط زندگی اهالی روستای گاودانه بسازم .

وی در ادامه افزود: بعد از پخش فیلم "گاودانه" در جشنوار بین المللی فیلم سینما حقیقت (جشن مستند ایران) و دریافت جایزه بهترین کارگردانی در بخش فیلم با سوژه اجتماعی این جشنواره و انعکاس آن در رسانه های داخلی وخارج از کشور باعث شد که نگاه همه مردم و مسئولین به این گاودانه معطوف شود و در نهایت برای عبور کودکان از رودخانه پلی توسط خیرین و مسئولان اجرائی کشور احداث شد.

کارگردان فیلم تحسین شده" گاودانه" در ادامه با اشاره به احداث جاده در این روستا گفت: در سفر دور چهارم ریاست محترم جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد و با حضور مسئولان کشوری علاوه بر ساخت پل دستور احداث جاده روستایی نیز ارائه شد و هم اکنون این جاده در حال احداث است. همچنین پخش این فیلم در جشن خیرین مدرسه سازباعث شد بالای هشتصد میلیون تومان از طرف خیرین مدرسه ساز جهت محرومیت زدایی به این استان اختصاص داده شود.

وی همچنین افزود: انجمن جراحان زیبایی کشور به سرپرستی دکتر کلانتر هرمزی نیز ترمیم انگشتان قطع شده کودکان این روستا را در بیمارستان 15 خرداد تهران را به عهده گرفتند.

لایق زاده در ادامه افزود: پس از دیده شدن تاثیرگذاری این فیلم در مجامع و حل شدن مشکل مردم این روستا ، بحث اهدای تندیس هایی که برای این فیلم گرفتم به موزه سینما مطرح شد با رویی گشاده درخواست من مبنی بر اینکه تندیس ها و الواح را او در جایگاه خود در موزه قرار دهد، پذیرفت.

این کارگردان جوان در پایان افزود: برهمین اساس قرار است فردا صبح مجموع تندیس هایی که برای این فیلم دریافت کرده به منظور گوشزد کردن احترام به وجود انسان به موزه سینما اهدا شود.