اخبار کوتاه شهرستانهای کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان قصرشیرین گفت: سه طرح کشاورزی و پروار بندی در کار گروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان قصرشیرین به تصویب رسیده است.

حسین پروین با اشاره به اینکه برای اجرای این طرحها 940 میلیون ریال اعتبار مصوب شده است، افزود: این طرحها شامل احداث و خرید جایگاه بره پرواری 150 راسی در روستای نصرآباد سرآسیاب، اصلاح گلخانه در مجتمع گلخانه ای شهید دکامی زاده و طرح واگذاری 56 هزار و 800 متر مربع از اراضی روستای فتاح بگ برای ایجاد باغ است.

فرماندار قصرشیرین تاکید کرد: تاکنون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 804 کارت بیکاری برای بیکاران این شهرستان صادر کرده که از این تعداد استعلام تایید بیکاری 448 مورد به جهاد کشاورزی ارسال شده است.

پروین از تشکیل 9 تعاونی کشاورزی با 67 نفر عضو خبر داد و گفت: این تعاونی ها در زمینه پروار بندی و باغداری از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جهاد کشاورزی شهرستان قصرشیرین معرفی شده اند.

برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای حمله تروریستی در شوشمی

همزمان با هفتمین روز شهادت شهدای حادثه تروریستی منطقه مرزی شوشمی از توابع شهرستان پاوه؛ روز دوشنبه مراسم بزرگداشتی در مسجد جامع جوانرود برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر خانواده های چهار شهید این حادثه تروریستی، اقشار مختلف مردم و شماری از فرماندهان نظامی و انتظامی و مسوولان استان و شهرستانهای جوانرود، روانسر، ثلاث باباجانی، گیلانغرب و کنگاور حضور داشتند.

جانشین فرماندهی سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه در این مراسم ضمن محکوم کردن این حادثه تروریستی، عزت و اقتدار نظام اسلامی را مدیون خون شهدا دانست و گفت: امروز آنچه داریم به برکت خون شهداست.

سردار بهمن ریحانی افزود: این شهادتها نظام ما را در مقابل توفانها و تندبادها مقاوم و مقاوم تر می کند.

همایش مربیان عقیدتی سیاسی سپاه در شهرستان گیلانغرب برگزار شد

به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی در سپاه، همایش یک روزه مربیان عقیدتی بسیج ناحیه در شهرستان گیلانغرب برگزار شد.

در این مراسم، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه در این همایش در سخنانی ضمن بزرگداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری و هفته عقیدتی سیاسی، اقرار به زبان، پیمان درونی با خدای متعال و عمل به احکام را سه رکن مهم در ایمان دانست.

حجت الاسلام علی گودرزی افزود: پیاده کردن این ارکان در زندگی، انسان را معتقد و صاحب پیمان قلبی بار می آورد.

وی حیات معنوی انسان را اختیاری و التزامی بیان کرد و گفت: انسان باید حیات معنوی خویش را خود بسازد و این مهم در گرو عتقاد به خدا و دین خداست.

گودرزی حفظ بصیرت و هوشیاری را ضامن اعتلای انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: تحقق اندیشه امت اسلامی در گرو وحدت است.

پیشرفت 67 درصدی پروژه های مسکن مهر در شهرستان کنگاور

چاغروندی مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه حشمت الله عزیزی فرماندارشهرستان کنگاور از پروژه های مسکن مهر در حال اجرای این شهرستان بازدید کردند .

پروژه های مسکن مهر شهرستان کنگاور با پیشرفت 67 درصدی با سرعت بیشتری از گذشته در حال انجام است.

حشمت الله عزیزی در این بازدید گفت: 1.94 واحد مسکونی در قالب 4 پروژه مهردشت، سرای مهر، مهرآوران و تاکسی رانی، در شهرستان کنگاور در حال اجرا هستند.

فرماندار شهرستان کنگاور تاکید کرد: با اجرای پروژه 412 واحدی مهرآوران ، ساکنین بافت فرسوده غمتسلی به واحدهای جدید منتقل شده و محله فعلی "غمتسلی" به عنوان فضای سبز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

حبیب الله چاغروندی مدیرکل راه وشهرسازی استان هم در این بازدید، پرداخت سهم آورده متقاضیان را از عوامل تاثیرگزار در پیشرفت پروژه های مسکن مهر خواند و گفت: هرچه سهم آورده متقاضیان واحدهای در حال ساخت، سریعتر تامین وپرداخت شود، ضمن تسریع در روند پیشرفت پروژه ها، میزان مبلغی که متقاضی باید پرداخت کند نیز کاهش خواهد یافت.

بررسی مشکلات گازرسانی به کوره های آجرپزی در کنگاور

مدیران استانی سازمان صنعت ، معدن وتجارت و شرکت گاز و نیز فرماندار شهرستان کنگاور، در نشست با مالکین زمینهای زراعی مسیر شبکه گاز رسانی، مشکلات آنان را بررسی کردند.

فرماندارکنگاور در این جلسه با اشاره به اهمیت کوره های آجرپزی در ارتقاء بخش صنعت شهرستان کنگاور و کمک به ایجاد اشتغال در منطقه گفت: در شهرستان کنگاور بیست کوره آجرپزی صنعتی وجود دارد که گاز رسانی به آنها برآوردی دوازده میلیارد ریالی دارد.

حشمت الله عزیزی با اشاره به اینکه حدود 25 درصد این مبلغ توسط کوره داران تامین شده ومابقی را شرکت گاز بر عهده خواهد داشت افزود: کل شبکه گاز رسانی به این کوره ها هیجده کیلومتر است که قسمت عمده لوله گذاری آن انجام شده و حدود سه کیلومتر از این مسیر که از اراضی کشاورزی روستای طاهرآباد عبور می کند، دارای مشکل معارض بود.

فرماندارکنگاور گفت: با نشست بین مالکین این اراضی و مدیران استانی شرکت گاز و سازمان صنعت، معدن وتجارت، توافقات اولیه برای ادامه کار لوله گذاری این شبکه به دست آمده و کار تکمیل ان به زودی آغاز خواهد شد .

