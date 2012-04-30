جبهه متحد انتساب همایش ورزشگاه آزادی به این جبهه را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر متن اطلاعیه جبهه متحد اصولگرایان به این شرح است:

روز گذشته خبر و عکسهایی از جلسات انتخاباتی برخی نامزدها با عنوان «همایش جبهه متحد» منتشر شد که متاسفانه مستمسک، حرکت تخریبی از سوی برخی رسانه های مدعی اصولگرایی و خوشحالی برخی رسانه های ضد انقلاب و دشمنان قسم خورده انقلاب شد که به خودی خود نشانه ای برای افکار عمومی و مردم بصیر تهران است.

به اطلاع مردم عزیز تهران می رساند که همایش مذکور از سوی برخی نامزدها و به صورت شخصی برگزار شده و هیچ ارتباطی با ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان ندارد. بدیهی است هرگونه همایش رسمی اصولگرایان توسط پایگاه اطلاع رسانی این جبهه اعلام خواهد شد و هر گونه انتساب همایشی به این جبهه از سوی پایگاه اطلاع رسانی، سخنگو و رییس ستاد اعلام می شود.

جبهه متحد اصولگرایان ضمن توجه دادن برخی رسانه های مدعی اخلاق و اصولگرایی به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره تقید رقیبان انتخاباتی به اخلاق اسلامی، اعلام می دارد که این تحرکات رسانه ای مصداق بارز تخریب و بی اخلاقی انتخاباتی است که رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به آن هشدار دادند و متاسفانه از دور اول انتخابات تاکنون از سوی رسا نه های تفرقه جو و تخریب مدار، انجام می شود لذا جبهه متحد اصولگرایان این رسانه ها را به رعایت تقوا، امانت و پیروی از اخلاق اسلامی و پایان بخشیدن به تخریبهای گسترده علیه اصولگرایان توصیه می کند.

جبهه متحد اصولگرایان

11 اردیبهشت 91

