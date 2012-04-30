  1. سیاست
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۱۵

طی اطلاعیه ای؛

جبهه متحد انتساب همایش ورزشگاه آزادی به این جبهه را تکذیب کرد

جبهه متحد انتساب همایش ورزشگاه آزادی به این جبهه را تکذیب کرد

در پی انتشار خبرها و تصاویری از برگزاری جلسات انتخاباتی شخصی با عنوان جعلی همایش جبهه متحد از سوی رسانه ها، جبهه متحد اصولگرایان انتساب این همایش ها به جبهه متحد را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر متن اطلاعیه جبهه متحد اصولگرایان به این شرح است:

روز گذشته خبر و عکسهایی از جلسات انتخاباتی برخی نامزدها با عنوان «همایش جبهه متحد» منتشر شد که متاسفانه مستمسک، حرکت تخریبی از سوی برخی رسانه های مدعی اصولگرایی و خوشحالی برخی رسانه های ضد انقلاب و دشمنان قسم خورده انقلاب شد که به خودی خود نشانه ای برای افکار عمومی و مردم بصیر تهران است.
 
به اطلاع مردم عزیز تهران می رساند که همایش مذکور از سوی برخی نامزدها و به صورت شخصی برگزار شده و هیچ ارتباطی با ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان ندارد. بدیهی است هرگونه همایش رسمی اصولگرایان توسط پایگاه اطلاع رسانی این جبهه اعلام خواهد شد و هر گونه انتساب همایشی به این جبهه از سوی پایگاه اطلاع رسانی، سخنگو و رییس ستاد اعلام می شود.
 
جبهه متحد اصولگرایان ضمن توجه دادن برخی رسانه های مدعی اخلاق و اصولگرایی به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره تقید رقیبان انتخاباتی به اخلاق اسلامی، اعلام می دارد که این تحرکات رسانه ای مصداق بارز تخریب و بی اخلاقی انتخاباتی است که رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به آن هشدار دادند و متاسفانه از دور اول انتخابات تاکنون از سوی رسا نه های تفرقه جو و تخریب مدار، انجام می شود لذا جبهه متحد اصولگرایان این رسانه ها را به رعایت تقوا، امانت و پیروی از اخلاق اسلامی و پایان بخشیدن به تخریبهای گسترده علیه اصولگرایان توصیه می کند.
 
جبهه متحد اصولگرایان
11 اردیبهشت 91
 
کد مطلب 1589696

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