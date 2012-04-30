به گزارش خبرنگار مهر، "ایوان هاسک" در نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس - الهلال که بعدازظهر امروز دوشنبه در سالن کنفرانس سازمان لیگ برتر برگزار شد با بیان این مطلب افزود: بازی مقابل پرسپولیس برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است. به ویژه اینکه در بازی رفت در مصاف با این تیم 2 امتیاز را به راحتی از دست دادیم.

وی در پاسخ به این پرسش که پرسپولیس صدرنشین گروه D مسابقات لیگ قهرمانان آسیا خواهد شد، گفت: فردا مشخص می شود کدام تیم صدرنشین خواهد شد اما هدف اصلی ما این است که به عنوان صدرنشین گروه خود به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کنیم.

سرمربی تیم فوتبال الهلال عربستان ضمن تاکید بر اینکه شناخت کافی از تیم پرسپولیس دارد افزود: ما آنالیز خوبی از تیم پرسپولیس داشتیم و این تیم را به خوبی می شناسیم. پرسپولیس در آسیا بسیار هوشمندانه بازی می کند و در این را به ویژه در دیدارهای خانگی از حمایت هواداران پروپا قرص خود برخوردار است. البته باید بگویم ما هم به اندازه خود باهوش هستیم و می دانیم فردا مقابل پرسپولیس چه کنیم.

وی تجربه بازی مقابل بیش از 100 هزار نفر برای بازیکنان جوان الهلال عربستان را مفید خواند و گفت: ما از قبل خودمان را برای بازی مقابل 100 هزار و 11 بازیکن آماده کرده ایم.

خبرنگاری نقطه نظر سرمربی الهلال را در مورد اظهارات مدیر این باشگاه که گفته بود هواداران پرسپولیس برای تماشای این تیم به ورزشگاه نخواهند آمد جویا شد که وی در پاسخ گفت: ترجیح می دهم در مورد حواشی و سئوالاتی اینچنینی صحبت نکنم. در این باره بهتر است با مدیر عامل باشگاه که این اظهار نظر را کرده است صحبت کنید.

وی همچنین در خصوص انگشت نگاری بازیکنان، مربیان و کادر همراه تیم الهلال در زمان ورود به ایران گفت: ما اینجا آمده ایم که فوتبال بازی کنیم و 3 امتیاز را به دست آوریم و در این راه به حواشی کاری نداریم.

این مربی اهل جمهوری چک همچنین در خصوص نتایج ضعیف تیم پرسپولیس در مسابقات لیگ برتر ایران و تاثیر آن بر عملکرد سرخپوشان در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا گفت: پرسپولیس هم مانند الهلال از همان ابتدا تمرکز خود را روی لیگ قهرمانان آسیا گذاشته بود و از لیگ برتر نتوانست نتایج خوبی را به دست آورد. من فکر نمی کنم نتایج مسابقات لیگ تاثیری بر عملکرد پرسپولیس و الهلال داشته باشد.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در هفته پنجم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 17 فردا سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.