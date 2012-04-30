علی اکبر رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های دانشگاه محیط زیست در راستای تداوم کارگاه های آموزشی محیط زیست ادامه داد: یکی از برنامه هایی که این دانشگاه در خصوص آن همکاری می کند، برگزاری کارگاه های توانمندسازی زیست محیطی دهیاران و شوراهای روستایی البرز است.

مشاور رئیس دانشگاه محیط زیست کرج و مسئول هماهنگی برگزاری کارگاه های آموزشی زیست محیطی دهیاران و شوراهای روستاهای استان البرز ادامه داد: بخشی از این کارگاه در دانشگاه محیط زیست برگزار شده و بخش دیگر آن نیز برگزار خواهد شد.

این مسئول گفت: یکشنبه هفته آینده، ادامه کارگاه های آموزشی توانمندسازی زیست محیطی دهیاران و شوراهای روستایی استان البرز که این بار مربوط به نظرآباد و طالقان است، در دانشگاه محیط زیست برگزار خواهد شد.

هفته آینده نوبت نظرآباد و طالقان خواهد بود

رجایی ادامه داد: یکشنبه گذشته، کارگاه یادشده برای دهیاران و شوراهای روستایی کرج و ساوجبلاغ در دانشگاه محیط زیست برگزار شد و هفته آینده نیز نوبت نظرآباد و طالقان خواهد بود.

مشاور رئیس دانشگاه محیط زیست کرج در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تاثیر برگزاری این کارگاه ها در فعالیتهای زیست محیطی افزود: برگزاری این کارگاه ها در ارتقای کیفی فعالیتهای حفاظت از محیط زیست تاثیر فراوانی دارد و این امر، لزوم تداوم چنین کارگاه هایی را افزایش می دهد.

وی گفت: دانشگاه محیط در برگزاری چنین کارگاه هایی با سایر دستگاه ها و بخشهای ذیربط در استان البرز همکاری می کند و تعامل در این خصوص در راستای تحقق اهداف زیست محیطی ادامه دارد.

دانشگاه محیط زیست در میدان استاندارد کرج مستقر است و از مهمترین مراکز آموزشی در سطح استان البرز و کشور محسوب می شود.