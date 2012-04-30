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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۱۵

رجایی به مهر خبر داد:

برگزاری کارگاه های توانمندسازی زیست محیطی دهیاران و شوراهای روستایی البرز

برگزاری کارگاه های توانمندسازی زیست محیطی دهیاران و شوراهای روستایی البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس دانشگاه محیط زیست کرج و مسئول هماهنگی برگزاری کارگاه های آموزشی زیست محیطی دهیاران و شوراهای روستاهای استان البرز گفت: برگزاری این کارگاه ها ادامه دارد و دانشگاه محیط زیست در این خصوص همکاری می کند.

علی اکبر رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های دانشگاه محیط زیست در راستای تداوم کارگاه های آموزشی محیط زیست ادامه داد: یکی از برنامه هایی که این دانشگاه در خصوص آن همکاری می کند، برگزاری کارگاه های توانمندسازی زیست محیطی دهیاران و شوراهای روستایی البرز است.

مشاور رئیس دانشگاه محیط زیست کرج و مسئول هماهنگی برگزاری کارگاه های آموزشی زیست محیطی دهیاران و شوراهای روستاهای استان البرز ادامه داد: بخشی از این کارگاه در دانشگاه محیط زیست برگزار شده و بخش دیگر آن نیز برگزار خواهد شد.

این مسئول گفت: یکشنبه هفته آینده، ادامه کارگاه های آموزشی توانمندسازی زیست محیطی دهیاران و شوراهای روستایی استان البرز که این بار مربوط به نظرآباد و طالقان است، در دانشگاه محیط زیست برگزار خواهد شد.

هفته آینده نوبت نظرآباد و طالقان خواهد بود

رجایی ادامه داد: یکشنبه گذشته، کارگاه یادشده برای دهیاران و شوراهای روستایی کرج و ساوجبلاغ در دانشگاه محیط زیست برگزار شد و هفته آینده نیز نوبت نظرآباد و طالقان خواهد بود.

مشاور رئیس دانشگاه محیط زیست کرج در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تاثیر برگزاری این کارگاه ها در فعالیتهای زیست محیطی افزود: برگزاری این کارگاه ها در ارتقای کیفی فعالیتهای حفاظت از محیط زیست تاثیر فراوانی دارد و این امر، لزوم تداوم چنین کارگاه هایی را افزایش می دهد.

وی گفت: دانشگاه محیط در برگزاری چنین کارگاه هایی با سایر دستگاه ها و بخشهای ذیربط در استان البرز همکاری می کند و تعامل در این خصوص در راستای تحقق اهداف زیست محیطی ادامه دارد.

دانشگاه محیط زیست در میدان استاندارد کرج مستقر است و از مهمترین مراکز آموزشی در سطح استان البرز و کشور محسوب می شود.

کد مطلب 1589706

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