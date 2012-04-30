چهار هزار کارگاه جدید در گلستان پلاک برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بنرامه های روز کارگر افزود: با وجود افزایش 17 درصدی افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در استان متأسفانه به دلیل عدم اطلاع و آگاهی کارفرمایان از خدمات متنوع تأمین اجتماعی و بخشودگی حق بیمه سهم کارفرما و نیز عدم آگاهی خود کارگران از حق و حقوق خویش بسیاری از کارگران با حقوق بسیار پایین تر از حداقل دستمزد و بدون پوشش بیمه ای مشغول کار هستند.

امیری بیمه تأمین اجتماعی را نیاز واقعی امروز جامعه دانست و گفت: بیمه حق همه اقشار جامعه به ویژه کارگران است که آینده ای روشن و امیدوار کننده را برای آنان تضمین می کند و این باعث امنیت روانی جامعه در کنار امنیت اقتصادی آن می شود.

وی یادآور شد: در نظام های سرمایه داری غرب به دلیل عدم تأمین کارگران اکنون جنبشهای اجتماعی به شکلهای مختلف در اروپا وآمریکا شکل گرفته اند و در حال گسترش هستند.

وی ادامه داد: در نظام مقدس اسلامی ایران تمام برنامه ها واصول تأمین اجتماعی برمبنای اصل انسانیت استوار شده، حال آنکه در نظام غرب این اصل تنها جنبه سود گرایانه دارد و اکنون نتیجه آن شکل گیری و گسترش این اعتراضات است.



مدیر کل تأمین اجتماعی استان گلستان در خاتمه عنوان کرد: چرخ های اقتصادی جامعه بردوش کارگران است و آنان جهادگران واقعی عرصه اقتصادی جامعه هستند و بر ماست که با تمام وجود با همت و کار مضاعف برای رضایت و تأمین رفاه آنان تلاش کنیم .