سه رشته دکتری در دانشگاه پیام نور مرکز تبریز راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد حاج علیلو در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دانشگاه پیام نور مرکز تبریز در دو رشته ریاضی آنالیز و شیمی آلی در مقطع دکتری از سال تحصیلی جدید دانشجو پذیرش خواهد کرد و سعی بر آن است که با تامین نظر کارشناسان شورای گسترش وزارت علوم در بازدید قریبا الوقوع از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی شاهد تصویب نهایی و پذیرش دانشجو در رشته دکتری زمین شناسی اقتصادی نیز باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 16 هزار دانشجو در 85 رشته مختلف مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز مشغول به تحصیل هستند، افزود: در این مرکز دانشگاهی تعداد 988 دانشجو در 14 رشته کارشناسی ارشد نیز به تحصیل مشغول هستند.

وی تعداد رشته های فنی و مهندسی این مرکز دانشگاهی را 16 رشته اعلام کرد و گفت: در این رشته های تحصیلی بیش از 900 دانشجوی پسر و دختر مشغول فراگیری علوم مختلف فنی و مهندسی هستند.

حاج علیلو، تاسیس رشته های فنی، مهندسی و توسعه تحصیلات تکمیلی را از برنامه های اولویت دار دانشگاه پیام نور مرکز تبریز برشمرد و اظهار داشت: راه اندازی قریب الوقوع رشته های جدید حقوق، علوم تربیتی و حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد برای داشگاه پیام نور مرکز تبریز مد نظر است.

وی ضرورت تداوم توانمندسازی اعضای هیئت علمی، ارتقای سطح کیفی برنامه های آموزشی، علمی، تحقیقی و فرهنگی و نیز توسعه فضاهای مناسب آموزشی و خدماتی این مرکز دانشگاهی را مورد تاکید قرار داد و افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام یافته تا پایان سال جاری بیش از دو هزار و 500 مترمربع فضای جدید آموزشی به محدوده اصلی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز افزوده خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تبریز همچنین از پیشگامی این مرکز دانشگاهی در ارائه تسهیلات ویژه سازمانی برای بهره مندی هر چه بهتر گروه های مختلف دانشجویی و کیفی سازی برنامه های آموزشی، تحقیقی و علمی مورد نیاز آنها خبر داد و گفت: سعی می شود که در حوزه های مختلف آموزشی، علمی، پژوهشی و فرهنگی رقابتی سالم و تأثیرگذار با دیگر مراکز دانشگاهی داشته باشیم.

حاج علیلو یادآور شد: دانشگاه پیام نور مرکز تبریز بر اساس تکلیف سازمانی و با استفاده بهینه از ظرفیتهای داخلی خود حداکثر برنامه ریزی و تلاش خود را برای تحقق ابعاد حقیقی محتوای تحول آفرین سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبذول خواهد داشت.