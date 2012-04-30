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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۴۵

کنفرانس ملی علوم ومهندسی جداسازی دردانشگاه سیستان وبلوچستان برگزارمی شود

کنفرانس ملی علوم ومهندسی جداسازی دردانشگاه سیستان وبلوچستان برگزارمی شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: سومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی از 13 تا 15 اردیبهشت ماه در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می شود.

رئیس کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیان دستاوردهای نوین در زمینه مهندسی جداسازی، ارتباط بین علوم جداسازی در مهندسی شیمی با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، تبادل اطلاعات علمی بین دانشگاه های سراسر کشور، به روز کردن اطلاعات علم جداسازی در مقایسه با دانشگاه های خارج از مهمترین اهداف برگزاری این کنفرانس است.

فرهاد شهرکی گفت: دانشگاه سیستان و بلوچستان در راستای تحقق اهداف بلند مدت پژوهشی خود و توسعه هر چه بیشتر ارتباطات علمی بین پژوهشگران کشور و ایجاد محیط مناسب برای برقراری ارتباطات علمی و تبادل افکار، این کنفرانس را با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران برگزار می کند.

وی افزود: دوره‌ های گذشته این کنفرانس در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار که با استقبال خوبی از سوی دانشجویان و پژوهشگران رو به رو شده است.

وی بیان داشت: داوران از بین 180 مقاله رسیده به دبیرخانه این کنفرانس 100 مقاله را برگزیدند که 40 اثر به صورت شفاهی و 60 اثر نیز بصورت پوستر عرضه خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالی کشور، پژوهشگران، دست اندرکاران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از جمله مهمانان این کنفرانس علمی محسوب می شوند.

کد مطلب 1589766

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