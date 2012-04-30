تامین اجتماعی سیاسی نشود/ قول رئیس جمهور در قبال ITI اجرا نشد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قادری بعد از ظهر دوشنبه در جمع کارگران استان فارس افزود: سازمان تامین اجتماعی یکی از سازمانهای خدماتی است که باید علاوه بر رفع مشکلات خود به کمک دولت نیز در عرصه های سرمایه گذاری و اشتغالزایی بیاید.

وی ادامه داد: سیاسی بازی باعث شده این سازمان از اهداف خود دور شود.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: مواضع ما در قبال سازمان تامین اجتماعی مشخص و منتقد نگاه سیاسی در این سازمان مهم که وظیفه آن خدمات رسانی به مردم است هستیم.

قادری در ادامه سخنان خود با اشاره به قول هایی که مسئولان ارشد کشور برای رفع مشکلات کارگران داده اند، گفت: مناسب نیست که مسئولان ارشد در حوزه ای وارد شوند و وعده هایی بدهند و پس از مدتی مشکلات برطرف نشود.

وی تصریح کرد: برای پاسخ به برخی از مشکلات واحدهای تولیدی که با وجود قولهای مساعد مسئولان اقدامی صورت نگرفته جوابی نداریم.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات کارگران کارخانه مخابرات راه دور برطرف نشده، یادآور شد: از جمله این وعده ها قول ریاست جمهوری پیرامون حل مشکلات کارگران مخابرات راه دور بود که هنوز مشکلات آنان برطرف نشده است.

قادری افزود: مدیرانی که برند معروف مخابرات راه دور شیراز را به این مرحله کشاندند که در حل مشکل بازنشستگی کارگران این کارخانه نیز موانعی وجود داشته باشد باید پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: اگر مدیری به طور عمد در حل مشکلات جامعه کارگری کوتاهی کند مجلس با او برخورد جدی خواهد کرد.