به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر نقدی با بیان اینکه شرکت داروپخش به عنوان شرکت سهامی عام در بورس عرضه شده است، گفت: بالغ بر91 درصد سهام شرکت کارخانجات داروپخش متعلق به شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی (شستا) و سود حاصل از فعالیت این شرکت نیز درنهایت متعلق به کارگران و بیمهشدگان تأمیناجتماعی است.
وی از افتتاح پروژههای جامدات با ظرفیت دو میلیارد واحد قرص، تولید انسولین و پروژه تولید فرآوردههای تزریقی با 6 خط تولید خبر داد و گفت: داروی ضدانعقاد خون انوکساپارین و داروی دنتانست که بیحسکننده موضعی دندان است از محصولات سال گذشته شرکت کارخانجات داروپخش هستند که هماکنون وارد بازار شدهاند.
نقدی، داروهای هپارین و هورمون رشد انسانی را نیز از دیگر محصولات این شرکت در سالگذشته برشمرد و افزود: در سال 91 نیز پروژههای تولید محصولات ویال با 2 خط تولید و پروژه محصولات مایع و نیمه جامد و همچنین تولید داروهای سافتژل در دست اجرا هستند که امیدواریم با افتتاح این خطوط در سالجاری بتوانیم در راستای منویات مقام معظم رهبری در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی حرکت کنیم.
مدیرعامل کارخانجات داروپخش، حضور مقام معظم رهبری در این کارخانه همزمان با هفته کارگر را باعث برکت، دلگرمی و افتخار کارگران این شرکت و جامعه کارگری کشور برشمرد و اظهار امیدواری کرد در سایه رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و تلاش و پشتکار جامعه کارگری شاهد پیشرفت و توسعه روزافزون کشور در همه عرصهها از جمله صنایع داروسازی باشیم.
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