اختصاص هزار و 150 میلیادر تومان از بودجه سلامت به وزارت راه

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه جدید دولت که مطابق آن 1150 میلیارد تومان از بودجه سلامت کشور به وزارت راه و شهرسازی تعلق گرفته است باعث شد تا حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به این اقدام واکنش نشان دهد.

وی گفت: علت این تخصیص بودجه را نمی دانم و مسئولان وزارت بهداشت هم اطلاع ندارند اما از کمیته تطبیق قوانین مجلس خواسته ایم تا این مصوبه که خلاف قانون است را حذف کند.

شهریاری اظهار داشت: بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه بر تحقق اموری نظیر «تحقق شاخص عدالت در سلامت»، «کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم و کمک به تامین هزینه‌های درمان»، «ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی»، «تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمدهای اختصاصی»، «تربیت نیروی متخصص مورد نیاز» و مواردی از این قبیل تاکید دارد اما بودجه‌ای که در قانون بودجه سال 91 برای این امور مهم اختصاص یافته است با یک مصوبه هیئت وزیران صرف امور دیگر خواهد شد.

وی اظهار داشت: این کار خلاف قانون است و از رییس تطبیق مصوبات دولت با قوانین تقاضا کرده‌ام تا سریعاً نظر خود را راجع به این مصوبات دولت ارائه دهد.

شهریاری گفت: با برخی وزیران که صحبت کردم آنها خبر نداشتند. هنوز هم موفق نشده‌ام با شخص وزیر بهداشت صحبت کنم اما تا آنجایی که شنیده ام مدیران وزارت بهداشت هم اطلاعی از این مصوبه نداشتند.