ورود اقتصاد اسپانیا به مرحله تازه ای از رکود/ اعتراضات مردمی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مؤسسه ملی آمار اسپانیا در گزارش امروز خود از آغاز دور جدید رکود اقتصادی در این کشور خبر داد.

گرچه دولت اسپانیا برای جبران بدهی های خود کاهش شدیدی را در بودجه خود پیش بینی کرده است، اما بر اساس آمارهای اولیه، اقتصاد اسپانیا در سه ماهه نخست سال 2012 میلادی در مقایسه با سه ماه پیش از آن با رشد منفی 0.3 درصد روبرو بوده است.

در طول سه سال گذشته این دومین بار است که مردم اسپانیا رکود اقتصادی را تجربه می کنند. بر اساس تعاریف اقتصادی هنگامی که دو انقباض اقتصادی در دو فصل متوالی رخ دهد، از لحاظ فنی با رکود اقتصادی روبرو هستیم و این اتفاقی است که اکنون در کشور اسپانیا رخ داده است.

در حالی مردم اسپانیا با رکود دست و پنجه نرم می کنند که آمار بیکاری در این کشور به 24.4 درصد رسیده است و کسری بودجه دولت نیز که قرار است تا پایان سال 2013 به 3 درصد کاهش یابد اکنون به 8.5 در صد رسیده است.

یکی از مقامات وزارت اقتصاد اسپانیا امروز در این باره گفت : بانکهای این کشور در حال مذاکره برای ایجاد یک موسسه خصوصی به منظور کنترل دارایی های به اصطلاح "سمی" و جمع آوری وامهای پرداخت نشده در پی رکود بخش املاک و مسکن هستند.



این در حالی است که "لوییس گیندوس" وزیر اقتصاد اسپانیا در اظهاراتی اعلام کرده است که این کشور بدون دریافت کمکهای مالی خارجی بر بحران اقتصادی و مالی غلبه خواهد کرد. وی همچنین تاکید کرد سال 2012 سال سختی برای اقتصاد اسپانیا خواهد بود و رشد اقتصادی این کشور امسال کاهش خواهد یافت و با افزایش نرخ بیکاری روبرو خواهد شد، ولی زمینه افزایش رشد اقتصادی و بهبود وضعیت مالی اسپانیا در سال 2013 میلادی را فراهم خواهد کرد.

دولت اسپانیا قصد دارد با کاهش کسری بودجه نگرانی سرمایه گذاران و بازارهای مالی را کاهش دهد تا به سرنوشت یونان دچار نشود. تا کنون سه کشور ایرلند، یونان و پرتغال مجبور شده اند برای رهایی از خطر ورشکستگی مالی و اقتصادی از کمکهای مالی بین المللی استفاده کنند.

شب گذشته نیز هزاران نفر از مردم بیش از 50 شهر اسپانیا، برای اعتراض به اجرای طرح های ریاضت اقتصادی در آموزش و پرورش و بخش بهداشت و درمان، تظاهرات گسترده ای را برگزار کردند.

این تظاهرات که همزمان با فراخوان جنبشهای دفاع از رفاه اجتماعی، کمیسیون کارگری و اتحادیه عمومی‌ کارگران تا پاسی از یکشنبه شب ادامه یافت، تازه ترین اقدام اعتراضی منسجم در این کشور پس از گذشت چندماه از اعتراضات اولیه است.