ارسال 140 عنوان مقاله به همایش ملی هنر تبرستان

مصطفی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 140چکیده و اصل مقاله به دبیرخانه اولین همایش ملی هنر تبرستان ارسال شده است.



وی افزود: چکیده مقالات توسط 30 داور تخصصی از دانشگاه های کشور به عنوان اعضای کمیته علمی بررسی و پس از اعلام نتایج چکیده مقالات و ارسال اصل مقالات به دبیرخانه مقالات از سوی هیئت داوران بررسی و از مجموع مقالات ارسالی 53 مقاله پذیرفته شد.



رستمی تصریح کرد: از مجموع مقالات پذیرفته شده، 14 مقاله در بخش سخنرانی، 15 مقاله در بخش چاپ و 24 مقاله در بخش پوستر قرار گرفته است.



دبیر علمی نخستین همایش ملی هنر تبرستان تصریح کرد کرد: از این تعداد مقالات پذیرفته شده، 55 درصد به بخش معماری و شهرسازی، 28 درصد بخش صنایع دستی و هنر های صناعی، 12 درصد بخش هنرهای تجسمی، نمایشی و موسیقی و پنج درصد به بخش عمومی تاریخ هنر و باستانشناسی اختصاص داشته است.



وی اظهار داشت: اندیشمندان و پژوهشگرانی که مقالات آنان را جهت شرکت در این همایش به دبیرخانه ارسال کرده می توانند از یازدهم اردبهشت ماه با مراجعه به سایت همایش WWW.hontab90.com از طریق لینک ویژه کاربران توسط کد کارت ملی از نتایج پذیرفته شدن مقالات خود اطلاع حاصل کنند.



رستمی بیان داشت: این همایش از سوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران و با حمایت اداره کل راه و شهرسازی استان، سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز مازندران، مؤسسه آموزش عالی مارلیک، انجمن علمی باستان شناسی ایران، شورای اسلامی بابلسر در 20 اردیبهشت ماه 91 برگزار می شود.