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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۰۱

مهدوی خبر داد:

ثبت سفارش خارج از نوبت 11 قلم کالای اساسی در استان البرز

ثبت سفارش خارج از نوبت 11 قلم کالای اساسی در استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به اینکه تعرفه واردات 11 قلم کالای اساسی صفر شده، گفت: متقاضیان می توانند خارج از نوبت با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ثبت سفارش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله نصیری ظهر دوشنبه طی نشستی در خصوص بررسی تورم و گرانیهای استان که در دفتر ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، با اشاره به اینکه تعرفه واردات 11 قلم کالای اساسی صفر شده، اظهار داشت: متقاضیان می توانند خارج از نوبت با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ثبت سفارش کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز تاکید کرد: شهروندان استان البرز باید آثار تنظیم صحیح بازار را به عینه مشاهده کنند.

وی ادامه داد: در سال گذشته با وجود کمبود نیرو نظارت، بازرسی و کنترل خوبی بر بازار صورت گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به اینکه امروزه باید به سمت عرضه و تقاضا پیش رویم، اضافه کرد: بازار را باید به خود مردم واگذار کرد.

مهدوی تاکید کرد: واحدهای صنعتی باید حسابهای مالی خود را به استان البرز منتقل کنند به دلیل اینکه با انجام این کار ارائه تسهیلات از سوی بانکها بهتر می شود.
 

کد مطلب 1589797

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