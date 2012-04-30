ثبت سفارش خارج از نوبت 11 قلم کالای اساسی در استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله نصیری ظهر دوشنبه طی نشستی در خصوص بررسی تورم و گرانیهای استان که در دفتر ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، با اشاره به اینکه تعرفه واردات 11 قلم کالای اساسی صفر شده، اظهار داشت: متقاضیان می توانند خارج از نوبت با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ثبت سفارش کنند.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز تاکید کرد: شهروندان استان البرز باید آثار تنظیم صحیح بازار را به عینه مشاهده کنند.



وی ادامه داد: در سال گذشته با وجود کمبود نیرو نظارت، بازرسی و کنترل خوبی بر بازار صورت گرفت.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به اینکه امروزه باید به سمت عرضه و تقاضا پیش رویم، اضافه کرد: بازار را باید به خود مردم واگذار کرد.



مهدوی تاکید کرد: واحدهای صنعتی باید حسابهای مالی خود را به استان البرز منتقل کنند به دلیل اینکه با انجام این کار ارائه تسهیلات از سوی بانکها بهتر می شود.

