حجت الاسلام سید مسعود پورسید آقایی ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه برخی اینگونه بیان میکنند که موسسههایی که در زمینه مهدویت فعالیت میکنند در دولت کنونی گسترش یافتهاند ابزار داشت: این مسئله صحت ندارد و تمام این موسسات در دورههای قبل از این دولت شکل گرفته بودندکه سابقه شکل گیری این موسسات نیز موید این مطلب است.
وی با اشاره به اینکه طرح مباحث مهدویت به غیر از حوزه علمیه خاستگاه دیگری نمیتواند داشته باشد گفت: به علت وجود چند هزار حدیث و مباحث کلامی و اجتماعی و تربیتی و... که در زمینه مهدویت وجود دارد خاستگاه آن نیز تنها اجتمهادی و حوزههای علمیه است.
رئیس پژوهشکده مهدویت با تاکید براینکه پژوهشکده مهدویت به هیچ جریانی وابسته نیست گفت: این پژوهشکده تنها به جریان بالنده مرجعیت حوزه وابسته و متعلق به حوزه است.
رئیس موسسه آینده روشن ادامه داد: اینکه فردی که خود فاضل و روحانی است و خود دستی در تاریخ دارد مباحث اینچنینی را مطرح میکند که موسسههای مهدوی در دورهای خاص گسترش یافتهاند اشتباه است و تاریخ شکل گیری این موسسات نیز بیان کننده این واقعیت است.
وی ادامه داد: اینکه برخی درصدد هستند از برخی جهات خود را به پژوهشکده مهدویت نسبت دهند هم اشتباه و هم انحراف است.
پورسید آقایی ادامه داد: این توهم زمانی شکل گرفت که پژوهشکده برای کمک به برخی از نهادها مراجعه کرد و این هم در آن ایامی بود که این افراد در راس امور نبودند و در جایی دیگر مشغول فعالیت بودند.
وی با بیان اینکه نهادها باید به موسسات کمک کنند گفت: برای برگزاری همایشی عظیم مانند دکترین مهدویت نهادها باید کمک کنند و ما نمیدانستیم که این افرادی که به آنها برای کمک مراجعه میکنیم بعدها به مصادر اجرایی میرسند.
رئیس پژوهشکده مهدویت با بیان اینکه دیگران هم کمکهایی را دریافت کردهاند ابراز کرد: چرا هیچ اتهامی متوجه آنان نیست، برخی سعی میکنند خود را به جایی بچسبانند و دیگران هر سعی میکنند این امر را ترویج دهند.
وی بااشاره به شکل گیری سی دی ظهور نزدیک است بیان کرد: ما جز اولین کسانی بودیم که در برابر سی دی انحرافی واکنش نشان دادیم و بعدها که خواستند مشابه سازی کنند نیز برخورد کردیم.
پورسیدآقایی این موسسه در خط رهبری، نظام و جریان بالنده حوزه قرار دارد و به هیچ جریانی نیز وابسته نیست زیرا جای نهنگ در حوض نیست.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشکده مهدویت با اشاره به برخی اظهارنظرها پیرامون وابستگی این پژوهشکده به فرد یا گروه خاصی ابراز داشت: پژوهشکده مهدویت به هیچ جریانی وابسته نیست.
حجت الاسلام سید مسعود پورسید آقایی ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه برخی اینگونه بیان میکنند که موسسههایی که در زمینه مهدویت فعالیت میکنند در دولت کنونی گسترش یافتهاند ابزار داشت: این مسئله صحت ندارد و تمام این موسسات در دورههای قبل از این دولت شکل گرفته بودندکه سابقه شکل گیری این موسسات نیز موید این مطلب است.
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