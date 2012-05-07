  1. استانها
  2. تهران
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۲۹

بابا آب داد ... معلم یاد داد

برمی گردم زمان را می رسم به دوران کودکی...

برمی گردم زمان را می رسم به دوران کودکی...

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: برمی گردم زمان را می رسم به دوران کودکی، زمانی که آغاز مدرسه را به یادگار بر صفحه های دفتر عمر نشاندم. بابا آب داد... آن مرد در زیر باران آمد...

به گزارش خبرنگار مهر، شیرینی خاطراتش زبانم را به وجد آورده و ذهنم محو آموخته هایی است که نتیجه اش تجارب لذت بخش و پیروزی های فراموش نشدنی است.

آنگاه که بی قراری دوری از مادر را در آغوش گرم او آرامش یافتم و دستان مهربانش چتری شد تا خیس باران اضطرابم نشوم. آنگاه که نخستین قدم های علم را برداشتم و هر بار که زمین می خوردم او را نوازشگر زخم هایم می یافتم و درد هایم را به باد می سپردم.

در کلاس نقاشی به من آموخت که چگونه لبخند را بر چهره ها ترسیم کنم و بر دل ها رنگ محبت بپاشم.

در کلاس ریاضی به من آموخت که جمع خوبی ها را از کینه ها کم کنم و تقسیم مهربانی را ضرب در بی نهایت کنم.

در کلاس علوم یاد گرفتم مولکول های مثبت و منفی جذب هم می شوند تا خنثی شوند و افراط هر کدام موجب بی نظمی نشود و زلالی آب به دلیل خنثی بودنش است.

در کلاس دیکته فهمیدم که اشتباهات، ترسها و بدیها را پاک کنم تا در کارنامه زندگی ام نمرات برتر اخلاق،، معرفت، عدالت و مردانگی از آن من باشد.

در کلاس فارسی فداکاری پترس، شجاعت ریز علی خواجوی، جوان مردی حسین فهمیده، مهمان نوازی کوکب خانم و تلاش حسنک را آموختم.

من می نوشتم که دارا ادب ندارد و او خط می زد مشقهایم را و سرمشق لقمان می داد تا بیاموزم ادب را از بی ادبان.

چه صبورانه ایستادگی در مقابل سختی ها را در ذهنم حک کردی و چه با محبت به من درس زندگی آموختی و چه صادقانه آیین دوستی و اتحاد را با من عجین کردی.

می ستایمت ای مترجم عظیمت لاله های مسافر...

می پرستمت ای محراب عدالت، لطف و مرام. ای که نامت مرور عمیق لحظه های مهربانی است و وجودت، مکمل عشق، لطافت و محبت.

م ع ل م، ای  مشعل عبرت آموز لیالی ماندگار ... هفته ات مبارک....

-------------------

نازنین فرضی زاده

کد مطلب 1589819

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها