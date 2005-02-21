موسيقي نواحي ايران در تركيه و عراق اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، گروه موسيقي "طرقه" به سرپرستي " نايب علي صحرا روشن" نوروز امسال در شهرهاي مختلف عراق و تركيه به اجراي حركات موزون محلي شمال خراسان و همچنين قطعات موسيقي كه با دوتار نواخته مي شود، مي پردازد.

موسيقي شمال خراسان كه با گويش كردي و سازهايي نظير دوتار خاص اين منطقه همراه است، در اين برنامه ها با حركات موزون كه با چوب بازي آئيني - سنتي خراسان همراه مي شود، اجرا مي شود.

جشنواره هاي موسيقي كردي هرساله در بخش هاي كردنشين كشور تركيه و همچنين در كردستان عراق برگزار مي شود. پيش از اين نيز گروه "طرقه" از ايران به همراه چند گروه ديگر از جمله گروه معروف "كامكارها" در اين برنامه ها شركت كرده بودند و امسال نيز طبق اين روال گروه هاي موسيقي كرد، گردهم آمده و موسيقي كردي مي نوازند.

گروه "طرقه" امسال قطعاتي را نظير"هروي"،"لوي" و "خجي" اجرا مي كند. "خجي" داستان دختر شجاعي است كه مقابل هجوم ترك ها مي ايستد و در اين راه جان خود را از دست مي دهتد. در كنار اين قطعات داستان "اسب چوبي" نيز نقل موسيقايي خواهد شد.

