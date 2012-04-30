کاهش تحریمها راهکاری به جز دیپلماسی هم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی با مد نظر قرار دادن میزان شدت تحریم های اعمال شده از سوی جوامع غربی اظهار داشت: لازم نیست که برای کاهش و مقابه با تحریمها فقط از راه های دیلماتیک استفاده کرد.
وی افزود: راه هایی بسیاری همچون کاهش وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی و همچنین رونق صنعت و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی می تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.
این عضو فراکسیون اصولگرایان با تاکید بر افزایش تورم و گرانی کالاها و همچنین کاهش توانایی خرید مردم اذعان داشت: مدیریت نکردن نوسان قیمتها به خصوص ارز و طلا آثار بد و بسیار جدی را بر نرخ تورم به جا گذاشت و همین مطلب منجر به کاهش توانایی مردم در خرید کالا و نارضایتی آنان خواهد شد.
نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به لوایح و قوانین حمایت از تولید کسب و کار اظهار داشت: با توجه به شرایط سخت کشورمان در پشت سر گذاشتن تحریمها، شاهد تصویب طرح ها و قوانینی به جهت حمایت از تولید، بخش خصوصی، رونق کسب و کار و.... هستیم که متاسفانه با اجرائیات فاصله زیادی دارد.
حجت الاسلام بنایی تصریح کرد: اگر نتوان رضایت مردم را در زمینه اقتصادی کسب کرد، در اصل نتوانسته ایم با تحریم ها مبارزه کنیم و آنها را شکست دهیم، زیرا این رفتار عدم اعتماد مردم به مسئولان را به وجود خواهد آورد.
قم - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای کاهش فشار تحریمها راهکارهایی به غیر از دیپلماسی نیز وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی با مد نظر قرار دادن میزان شدت تحریم های اعمال شده از سوی جوامع غربی اظهار داشت: لازم نیست که برای کاهش و مقابه با تحریمها فقط از راه های دیلماتیک استفاده کرد.
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