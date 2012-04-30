به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین مصلح ظهر دوشنبه در نشست با فرهنگیان شهرستان دشتی اظهار داشت: معلمان وظیفه بسیار مهمی در آموزش علوم و معارف مختلف به دانش آموزان دارند و باید دانش آموزان را با جان شیرین کلام وحی آشنا کنند.

وی ادامه داد: معلمان واقعی اهل عمل‌ هستند و نفوذشان بر افکار و اعمال دانش آموزان است و از آن جایی که معارف دینی هم با فکر و هم با جان انسان سرو کار دارد معلمان باید افکار و دلهای دانش آموزان را مهیای دریافت معارف دینی کنند.

امام جمعه خورموج اضافه کرد: برای حمایت از طرح ملی حفظ قرآن کریم هر معلم می تواند در آغاز کلاس یک آیه را برای دانش آموزان بخواند و ترجمه آن را به دانش آموزان بگوید.

وی در ادامه بیان داشت: ترویج فرهنگ قرآن و قرآن خوانی از وظایف معلمان است که باید فرهنگیان توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.

حجت‌الاسلام مصلح عنوان داشت: اولیا باید در کنار مجموعه آموزش و پرورش قرار گیرند زیرا پیوند این دو می‌تواند باعث تقویت باورهای دینی و پیشرفت چشمگیر علم در جامعه شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی نیز در این نشست اظهار داشت: معلمان شهرستان دشتی در سال گذشته هم در زمینه آموزشی و هم در زمینه پرورشی چه در سطح استانی و چه در سطح کشوری حائز رتبه های بسیار خوبی شدند.

حسین زارعی ادامه داد: با توجه به سیاست وزارتخانه در اجرای برنامه‌های سند تحول بنیادین، ما نیز در اجرای مطلوب این طرح بزرگ پیش خواهیم رفت و همه ظرفیت و پتانسیل آموزش و پرورش را برای تحقق اهداف این طرح به کار خواهیم گرفت.

وی رویکرد اجرای برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام معلم امسال را گرامیداشت یک‌صدمین سال تاسیس مدرسه در دشتی و تجلیل از مرحوم حاج سید مصطفی بهزادی بنیانگذار اولین مدرسه در شهرستان بیان کرد.