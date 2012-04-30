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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۲۵

جوهری به مهر خبر داد:

700 معلم برتر و نمونه شهریار تجلیل می شوند

700 معلم برتر و نمونه شهریار تجلیل می شوند

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهریار از تجلیل از 700 معلم نمونه و برتر این شهرستان طی هفته معلم خبر داد.

سید عباس جوهری در گفتو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن هفته معلم، برنامه های مختلفی از سوی اداره آموزش و پرورش شهریار در این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: در این زمینه طبق برنامه ریزی مقرر شده که از 700 نفر از معلمان نمونه و برتر این شهرستان که در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تدریس هستند، تجلیل و قدردانی شود.

زندگی نامه شهید مطهری در اختیار معلمان قرار گیرد

این مسئول با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت استاد شهید مطهری عنوان کرد: باید زندگی نامه و پندها و نصیحتهای این استاد بزرگوار در اختیار معلمان قرار گیرد.

جوهری ادامه داد: معلمان افرادی هستند که نسل آینده این مرز و بوم را که قرار است اداره کشور به آنها سپرده شود را تربیت می کنند.

معلمان دانش آموزان را ولایی تربیت کنند

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: در این زمینه معلمان باید دانش آموزان را ولایی تربیت و آنها را با آرمانهای امام و شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی ایران آشنا کنند.

قرار است که مراسم تجلیل از 700 معلم نمونه و برتر شهرستان شهریار روز دوشنبه، 18 اردیبهشت ماه سال جاری از 9 صبح در محل تالار شباهنگ برگزار شود.

کد مطلب 1589855

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